Кражу зеркала с автомашины Баландина прокомментировал глава МВД РК

Астана. 2 апреля. КазТАГ – Баубек Коныров. Кражу зеркала с автомашины казахстанского пловца, олимпийского чемпиона Дмитрия Баландина прокомментировал министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев.

«Преступления у нас совершаются во всем мире. Нет ни одной страны, в которой преступления не совершаются, и проводить плоскость, что именно в этом месте, именно в отношении олимпийского чемпиона такая-то акция была проведена я категорически против. (Кража зеркала с авто Баландина в том же месте, где в прошлом году произошла трагедия с Денисом Тен – КазТАГ) Это совпадение, это центр города и на самом деле очень много парковочных мест», — сказал Тургумбаев в кулуарах правительства во вторник.

По его словам, благодаря системе видеонаблюдения и оперативной работе сотрудников полиции в течение суток данное преступление было раскрыто, и преступник задержан.

«Я думаю, это благодаря положительной, хорошей работе полиции. На сегодняшний день мы проводим рейдовые мероприятия по всем местам сбыта боковых зеркал. На сегодняшний день практически все рынки, которые незаконно работали, они уже прикрыты. Вторичный оборот, скупка краденного – наши оперативные работники и другие сотрудники очень жестко за этим смотрят. Этот случай, наверное, в порядке исключения», — добавил министр.

Напомним, 1 апреля сообщалось, что у казахстанского пловца, олимпийского чемпиона Дмитрия Баландина украли автомобильное зеркало. Позднее в пресс-служба департамента полиции (ДП) Алматы сообщила, что личность злоумышленника установлена.

В этот же день вечером в ДП Алматы сообщили, что задержали подозреваемого в краже зеркала с автомашины Баландина. Им оказался гражданин 1986 г.р., ранее трижды судимый за имущественные преступления. Согласно информации, он признался в совершении сразу двух краж в одном и том же месте. Вещественные доказательства по этим уголовным делам обнаружены и изъяты по месту жительства подозреваемого. Данные факты зарегистрированы в едином реестре досудебного расследования по ст. 188 (кража) УК РК.