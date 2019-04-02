Инфляция в Казахстане за 1 квартал 2019 года составила 1,3%

Алматы. 2 апреля. КазТАГ – Инфляция в Казахстане за январь-март 2019 года составила 1,3%, сообщается на сайте статкомитета миннацэкономики.

«Цены на продтовары за три месяца текущего года (март 2019 года к декабрю 2018 года) увеличились на 3,8%, непродовольственные – на 0,9%, а на платные услуги – снизились на 1,4%», — отмечается в информации.

Так, с начала 2019 года повышение цен отмечено на овощи свежие на 38,3%, муку – на 6,5%, хлеб – на 4,5%, рис – на 4,4%, рыбу мороженую – на 4%, макаронные изделия – на 3,5%, сыр сычужный – на 2,8%, колбасные изделия – на 2,6%, масло сливочное – на 2,3%, мясо птицы – на 2,2%, изделия из мяса, баранину, булочные и мучные изделия – по 1,9%, молоко свежее – на 1,8%, конину – на 1,5%, свинину, кондитерские изделия – по 1,4%. Табачные изделия подорожали на 4,8%, прохладительные напитки – на 3,1%, алкогольные напитки – на 2,4%.

В отчетный период снижение цен зафиксировано на сахар-песок на 2,2%, творог – на 1,6%, крупу гречневую – на 0,9%.

Прирост цен на фармацевтическую продукцию составил 2,6%, автомобили – 1,8%, текстильные изделия, моющие и чистящие средства – по 1,7%, товары личного пользования, мебель и предметы домашнего обихода, одежду и обувь – по 1,6%, бытовые приборы – 1,4%.

Вместе с тем, бензин подешевел на 3,2%, уголь каменный – на 2,1%, дизельное топливо – на 1,5%.

Уровень цен на правовые услуги, страхование личных транспортных средств вырос по 5%, услуги здравоохранения – на 2%, санаториев – на 1,9%, общественного питания – на 1,7%, кабельного телевидения, парикмахерских и заведений личного обслуживания – по 1,3%.

При этом проезд воздушным пассажирским транспортом подешевел на 7%, железнодорожным – на 1,6%.

В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на отопление центральное снизились на 11%, холодную воду – на 7,5%, канализацию – на 6,9%, горячую воду – на 6,6%, электроэнергию – на 5%, газ, транспортируемый по распределительным сетям – на 4,1%, вывоз мусора – на 3,4%.

Поясняется, что индекс потребительских цен (ИПЦ), характеризующий уровень инфляции, показывает изменение цен на товары и услуги, приобретаемые населением для личного потребления. Набор товаров и услуг включает 510 позиций.

«Регистрация цен производится по выборочной сети предприятий торговли и сферы услуг различных форм собственности во всех областных центрах, столице и определенному кругу городов и районных центров. Используемая для агрегирования система весов в части их расходов рассчитывается на основании материалов обследований домашних хозяйств за предшествующий год. С января 2019 года при построении ИПЦ доля продовольственных товаров составляет 38,8%, непродовольственных – 29,8%, платных услуг – 31,4%», — уточняется в информации.