Курс доллара изменился разнонаправленно в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента

Алматы. 2 апреля. КазТАГ – Курс доллара США относительно данных за понедельник во вторник изменился разнонаправленно в пунктах обмена валют Астаны, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Астане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т379,1, а продажи – Т380,6.

В Алматы в обменниках $1 покупают в среднем по Т378,8, а продают по Т380,5.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в пунктах обмена валют составляет Т378, а продажи – Т381,5.

Официальный курс доллара США, установленный Нацбанком Казахстана на вторник, составляет Т379,95.