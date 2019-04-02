Астана. 2 апреля. КазТАГ – Осадки ожидаются на большей части территории Казахстана во вторник, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтов пройдут осадки, на юге местами сильный дождь, лишь на востоке погода без осадков. Местами сохраняются туман, усиление ветра, на юге – гроза, шквал, возможен град», — сообщили синоптики.

В Астане переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 3-8 м/с. Температура днем +9+11, ночью 0-2.

В Алматы облачно, временами дождь. Ветер 2-7 м/с. Днем +16+18, ночью +6+8.

В Шымкенте без осадков. Температура днем +22+24, ночью +3+5.

В Кызылординской области днем местами ожидается кратковременный дождь с грозой, местами – туман, днем – шквал, возможен град, усиление ветра ночью местами, днем на большей части 15-20 м/с, порывы 23 м/с. Днем +17+22, ночью +1+6.

В Атырауской области днем ожидается дождь, местами сильный, ночью дождь ожидается местами, местами – туман, днем ветер 15-20 м/с. Температура днем +5+10, ночью +3+8.

В Павлодарской области ночью местами ожидаются небольшие осадки, туман. Днем 11+16, ночью -3+2.

В Западно-Казахстанской области днем местами ожидаются дождь, туман, ветер 15-20 м/с. Температура днем +5+10, ночью 0+5.

В Алматинской области местами ожидается дождь, ночью местами – ветер 15-20 м/с. Днем +13+18, ночью +4+9.

В Акмолинской области ожидается погода без осадков, ночью местами – ветер 15-20 м/с. Температура днем +8+13, ночью -3+2.

В Жамбылской области тоже без осадков, местами ожидается туман, ветер 15-20 м/с. Днем +16+21, ночью +3+8.

В Мангистауской области ожидается дождь, местами сильный, местами – туман, ветер 15-20 м/с. Температура днем +10+15, ночью +5+10.

В Костанайской области без осадков, ожидается туман, ветер 15-20 м/с. Днем +5+10, ночью 0-5.

В Северо-Казахстанской области тоже без осадков, местами ожидается туман, ветер 15-20 м/с. Температура днем +4+9, ночью -2+3.

В Карагандинской области местами ожидаются небольшие осадки, туман, ветер 15-20 м/с. Днем +6+11, ночью 0+5.

В Восточно-Казахстанской области днем местами ожидается дождь, местами – туман, ветер 15-20 м/с. Температура днем +10+15, ночью 0+5.

В Актюбинской области днем ожидается дождь. Днем +8+13, ночью 0-5.

В Туркестанской области днем местами ожидается кратковременный дождь с грозой. Температура днем +21+26, ночью +1+6.

«В ближайшие сутки на реках Карагандинской, Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей будет продолжаться развитие весеннего половодья, ожидаются ослабление ледовых явлений и дальнейший подъем уровня воды, разливы и подтопления. На реках ВКО в связи с прогнозом положительного температурного фона ожидается формирование местного и склонового стока, образования заторов льда, дальнейший подъем уровня воды. На горных реках юга, юго-востока ожидаются дальнейшее ослабление ледовых явлений и подъем уровня воды», — предупредили синоптики.