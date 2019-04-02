Назарбаев посетил физкультурно-оздоровительный комплекс в Алматинской области

Алматы. 2 апреля. КазТАГ – Первый Президент Республики Казахстан — Елбасы Нурсултан Назарбаев посетил физкультурно-оздоровительный комплекс в Карасайском районе Алматинской области, сообщает пресс-служба Акорды.

«Нурсултан Назарбаев ознакомился с ходом строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Шамалган Карасайского района, который находится на стадии завершения», — указывается в информации.

Здесь будут функционировать боксерские и тренажерные залы, секция борьбы, плавательный бассейн, теннисный корт и другая спортивная инфраструктура.

«Строительство комплекса, предназначенного для развития массового спорта в районе, осуществляется при прямой поддержке и за счет личных средств Елбасы», — отмечается в информации.

Назарбаев также встретился с общественностью Алматинской области. В Шамалгане он посетил историко-культурный центр «Атамекен» и встретился с жителями поселка.

Во время встречи Назарбаев рассказал о планах по дальнейшей деятельности.

«В качестве Елбасы, я буду уделять внимание стратегическим вопросам. Я верю, что президент Касым-Жомарт Токаев оправдает мои надежды», — сказал он.

При этом Назарбаев подчеркнул, что все предпринимаемые меры по модернизации страны направлены, в первую очередь, на поддержку и развитие молодежи.

«Я убежден, что у Казахстана впереди светлое будущее. Для этого созданы все условия. Кто хочет открыть бизнес, тому выдаются кредиты. Кто не имеет специальности, государство обучает его новым профессиям. Проблема не в отсутствии работы, а в отсутствии профессии. Также мы осуществляем много программ для развития сел», — заключил Назарбаев.

Назарбаев отметил, что в этом году в стране предпринимаются беспрецедентные соцмеры. В республике реализуются различные программы по повышению качества жизни граждан. В то же время, Назарбаев указал на важность недопущения в обществе патерналистских настроений.

«Каждый мужчина должен иметь честь и достоинство. Ответственность за ребенка лежит, в первую очередь, на родителях. Государство же со своей стороны должно обеспечивать родителей работой, чтобы они могли содержать своих детей», — сказал он.

В завершение Назарбаев, пожелав участникам встречи успехов и новых свершений, призвал всех трудиться на благо Родины.