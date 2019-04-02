Казахстан заявил о несогласии с решением суда Вашингтона по делу Стати

Астана. 2 апреля. КазТАГ – Казахстан заявил о несогласии с решением суда Вашингтона по делу молдавских олигархов Анатола и Габриеля Стати, сообщает пресс-служба минюста.

«30 марта окружной суд США по округу Колумбия вынес постановление по иску Республики Казахстан против Анатолия Стати и его сообщников за мошеннические действия. Иск подан на основании Закона США «О борьбе с организованной преступностью и коррупцией» (закон «RICO»), а также с нормами общего права о мошенничестве. (…) В своем решении окружной суд Вашингтона, округ Колумбия, не вынес никакого решения по существу мошенничества Стати. Вместо этого, суд отказал Республике на процедурных основаниях. Республика не согласна с таким решением суда и будет обжаловать его в апелляционном порядке», — сообщили в минюсте во вторник.

В ведомстве напомнили, что арбитражный трибунал в Стокгольме вынес решение в пользу Стати в 2013 году.

«Однако, Стати по сей день не может исполнить решение. Это связано с тем, что арбитражное решение получено путем мошенничества. Это подтверждается судами Англии и Нидерландов. В частности, в июне 2017 года Высокий суд Англии установил наличие достаточных доказательств для рассмотрения судебного дела о том, что Стати получил арбитражное решение путем мошенничества», — говорится в сообщении.

6 ноября 2018 года апелляционный суд Амстердама постановил, что арбитражное решение не может быть исполнено в соответствии с Нью-Йоркской конвенцией без полного рассмотрения заявлений Казахстана о мошенничестве и обширных доказательств, подтверждающих эти заявления.

«В свою очередь, Казахстан ведет параллельно работу по предъявлению встречных исков против Стати и его сообщников», — сказано в сообщении.

Как заявили в минюсте, «вышеуказанное решение связано с этой работой, проводимой РК».

«Все заявления Стати, связанные с этим решением, являются очередной отчаянной попыткой Стати исказить факты и создать иллюзию положительного исхода в его пользу по процессам, связанным с принудительным исполнением арбитражного решения. Хотя, по сути в процессе в США сторона Стати в качестве ответчика не смогла опровергнуть аргументы о мошеннических действиях», — заявили в ведомстве.

В то же время отмечается, что суд в Вашингтоне не единственная юрисдикция, где Казахстан заявил встречные требования против Стати.

«В частности, такие требования заявлены в Великобритании и Нидерландах. При этом, доказательства о мошенничестве достаточно убедительные. Республика Казахстан продолжит работу по защите своих интересов, и будет планомерно добиваться правосудия во всех юрисдикциях для вынесения справедливых решений против мошеннических действий Стати», — заверили в МЮ РК.

Напомним, бизнесмены Стати подали судебные иски против Казахстана в 2010 году. Суд, созданный под эгидой торговой палаты Стокгольма, обязал казахстанскую сторону выплатить Стати и их компаниям более $500 млн в виде возмещения ущерба и судебных издержек за нарушение международных обязательств Казахстана. Обслуживающий активы Нацфонда банк-кастодиан Bank of New York Mellon заморозил активы Нацфонда Казахстана на сумму $22 млрд в декабре 2017 года.

23 марта 2018 года окружным судом первой инстанции по округу Колумбия (США) вынесено решение о признании арбитражного решения по иску Анатолия и Габриеля Стати, Ascom Group, S.A. и Terra Raf Trans Traiding Ltd. «При вынесении данного решения суд отказал республике внести дополнительные материалы о том, что арбитражное решение было получено мошенническим путем», — отмечалось в сообщении минюста.

Казахстан незамедлительно обжаловал это решение в окружном суде апелляционной инстанции по округу Колумбия. Основные слушания по апелляции состоялись 28 ноября 2018 года и решение ожидается в течение трех-шести месяцев, уточнили в министерстве юстиции.

«Кроме обжалования в апелляционной инстанции, Казахстан обратился в суд первой инстанции с просьбой о приостановлении процедуры принудительного исполнения решения от 23 марта во время апелляционного процесса, но без соблюдения обычного требования о внесении судебного залога в размере суммы арбитражного решения (около $500 млн). В свою очередь, в ходе этой процедуры Стати запросили суд первой инстанции возможность подтверждения и исполнения решения от 23 марта в других штатах», — говорилось в информации.

Приказом от 13 ноября 2018 года окружной суд первой инстанции отказал Казахстану в приостановлении процедуры принудительного исполнения без внесения судебного залога, а также отклонил ходатайство Стати о подтверждении решения от 23 марта за пределами округа Колумбия. Сторонам была предоставлена возможность повторного обращения с аналогичными требованиями в случае соблюдения определенных условий.

«Таким образом, в настоящее время решение от 23 марта имеет силу только на территории округа Колумбия. Перед попытками взыскать или наложить арест на какие-либо активы Казахстана Стати должны будут доказать, что такие активы не защищены иммунитетом в соответствии с Законом США о суверенном иммунитете иностранных государств», — поясняли в минюсте.

В министерстве сообщали, что республика продолжит добиваться признания мошеннических действий Стати на территории США.