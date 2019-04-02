Алматы. 2 апреля. КазТАГ – Отопительный сезон в Алматы завершат 4 апреля, сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети».

«В связи с установившейся в городе Алматы среднесуточной температуры наружного воздуха более +8⁰ и выше, зафиксированной гирдрометеорологической службой в течение пяти календарных дней, городским акиматом принято решение завершить отопительный сезон 2018-2019 годов 4 апреля 2019 года», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что перерасчет за минувший отопительный сезон будет произведен до 1 июля.

«На основании пункта 11 статьи 2 Закона РК «О естественных монополиях», потребителям теплоэнергии, дома которых не оборудованы общедомовыми приборами учета тепловой энергии, будет произведен перерасчет за минувший отопительный сезон и возврат переплат не позднее 1 июля», — отмечается в пресс-релизе.