Правозащитная проблематика будет находиться в зоне пристального внимания – Токаев

Алматы. 2 апреля. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял уполномоченного по правам человека РК Аскара Шакирова, сообщает пресс-служба Акорды.

Токаеву был представлен отчет о деятельности уполномоченного по правам человека и информация о соблюдении прав человека в РК.

«Токаев указал на необходимость совместной работы с заинтересованными госорганами по обеспечению основных прав и интересов социально уязвимых слоев населения, в том числе малоимущих семей и многодетных матерей, а также недопущения фактов жестокого обращения с заключенными», — отмечается в информации.

Президент РК дал ряд конкретных поручений и подчеркнул, что правозащитная проблематика будет находиться в зоне его пристального внимания.