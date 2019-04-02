Астана. 2 апреля. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены на среду в Шымкенте и четырех областях Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«3 апреля в Кызылординской области местами сохраняется ветер юго-западный 15-20 метров в секунду, местами ожидаются гроза, пыльная буря. Вероятность шторма 95-100%», — говорится в распространенном во вторник штормовом предупреждении.

В Мангистауской области в среду местами ожидаются туман, ветер западный, северо-западный 15-20 метров в секунду. В Актау ожидается ветер западный, северо-западный 18 метров в секунду. Вероятность шторма 90-95%.

«3 апреля в Костанайской области ожидается местами туман, ветер восточный ночью местами, днем порывы 15-20 метров в секунду. В Костанае 3 апреля днем ожидается ветер восточный 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма 90-95%», — сказано в сообщении.

Во второй половине дня 3 апреля в горах Туркестанской области ожидается сильный дождь. Местами гроза, град, ветер юго-западный 15-20, ночью порывы 25 метров в секунду.

«В Шымкенте утром и днем 3 апреля ожидаются гроза, ветер юго-западный 15-20 метров в секунду. В Туркестане 3 апреля ожидается ветер юго-западный 15-20 метров в секунду», — добавили синоптики.