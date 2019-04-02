Токаев дал ряд поручений Султанову по развитию столицы

Алматы. 2 апреля. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с акимом города Нур-Султан Бахытом Султановым, сообщает пресс-служба Акорды.

Токаеву доложено об основных социально-экономических показателях города по итогам 2018 года.

«Президент Казахстана также ознакомился с комплексным планом по компактной застройке столицы, включающий ввод в эксплуатацию всей необходимой инженерно-транспортной инфраструктуры и рассчитанный на 2019-2023 годы», — указывается в информации.

Токаев заслушал отчет о принимаемых мерах по соцподдержке льготных категорий граждан, а также об обеспечении жильем малообеспеченных и многодетных семей.

Глава государства дал ряд конкретных поручений по дальнейшему развитию столицы, в том числе по обустройству столичных улиц, парков, скверов, формированию городской культуры по соблюдению чистоты и порядка.