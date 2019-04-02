Токаев подписал рамочное соглашение с Узбекистаном в сфере энергетики

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Астана. 2 апреля. КазТАГ — Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал рамочное соглашение с Узбекистаном в сфере энергетики, сообщает пресс-служба главы государства.

«Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации рамочного соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Узбекистан о некоторых вопросах сотрудничества в сфере энергетики», — говорится в сообщении Акорды во вторник.

Напомним, 14 марта сообщалось, что в сенате приняли закон «О ратификации рамочного соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Узбекистан о некоторых вопросах сотрудничества в сфере энергетики».

Соглашением зафиксировано, что узбекская сторона выражает заинтересованность в поставках нефти казахстанского происхождения в объеме до 2 млн тонн в год. Также предусматривается создание координационного совета, который будет осуществлять регулирование и контроль за своевременным исполнением мероприятий.

Соглашением регламентируется, что казахстанская сторона до ввода в эксплуатацию магистрального нефтепровода Шымкент-Джизак облагает услуги по транспортировке нефти по магистральному трубопроводу НДС по нулевой ставке. При этом для целей возврата НДС в соответствии с налоговым законодательством Казахстана услуги по транспортировке нефти по магистральному трубопроводу рассматриваются казахстанской стороной как международная перевозка.

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