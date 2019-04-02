Политические элиты тюркского мира в большинстве своем рассматривают его как аксакала тюркских народов

Газета Daily Sabah опубликовала аналитическую статью Яшара Сары под названием «Nursultan Nazarbayev: Last Soviet leader or Kazakhstan’s founding president?» — «Нурсултан Назарбаев: Последний советский лидер или президент-основатель Казахстана?».

В ней говорится так: «Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, выступая 19 марта по казахстанскому государственному телевидению, объявил о сложении полномочий главы государства.

Nursultan Nazarbayev. Photo credit: Akorda press service

В 1989 году он занял пост первого секретаря Коммунистической партии Казахстана; затем, после обретения республикой независимости, он стал основателем и первым президентом суверенного государства. Таким образом, он является последним на всем постсоветском пространстве лидером, находившимся у власти еще до распада Советского Союза, и самым долго правящим среди глав постсоветских государств. Этим и объясняется то, что свыше половины населения Казахстана не видело другого национального лидера, кроме Назарбаева.

Казахи были одной из наиболее пострадавших от сталинского советского режима наций. Казахский народ лишился четверти своей численности в результате рукотворного голода 1930-1933 годов. Назарбаев, родившийся после такой катастрофы, находился в числе тех, кому довелось ощутить следствия этой масштабной трагедии. Он стал свидетелем того, что казахский народ сделался меньшинством на собственной земле.

Первое упоминание о Назарбаеве в казахстанских средствах массовой информации отмечено в 1961 году, когда он еще учился в Караганде. Казахская Советская Социалистическая Республика под руководством Динмухаммеда Кунаева выдвигала молодых казахов на высокие руководящие должности.

Назарбаев был одним из самых ярких молодых номенклатурщиков Коммунистической партии, которые извлекли для себя пользу из политики Кунаева, направленной на коренизацию кадров, и он быстро поднялся по карьерной лестнице на высокий правительственный пост.

1990-е годы явились трудным десятилетием для казахского народа и казахского государства. Страна под руководством Назарбаева более или менее успешно пережила такое непростое время. Экономические кризисы, социально-экономические проблемы и этнические конфликты были свойственны ситуации, складывавшейся на постсоветском пространстве в этот период. Таким образом, получается, что он в конечном итоге спас свою нацию от наихудшего варианта развития событий в неспокойные 1990-ые годы. Под его руководством прежде централизованно планируемая и управляемая государством всецело национализированная экономика страны приняла характер относительно свободной рыночной экономики. Политические элиты тюркского мира в большинстве своем рассматривают его как аксакала (старшего по возрасту и умудренного жизненным опытом государственного деятеля) тюркских народов».

Вышеизложенную информацию можно дополнить такими сведениями. Самое первое упоминание в прессе про Нурсултана Назарбаева относится, по свидетельству российского журналиста Михаила Гусмана, не к 1961 году, а к 1958 году. Тогда ему было всего 18 лет. И в это время в казахстанской, казахской газете было опубликовано его письмо китайскому другу. А в 1961 году про Нурсултана Назарбаева, тогда молодого горнового, была показана телевизионная передача.

В 1990-ые годы Казахстан так же, как и все другие постсоветские республики, испытал на себе жестокие экономические потрясения. Показатель его ВВП, составлявший в 1993 году $23,4 миллиарда, снизился в 1999 году до уровня $16,9 миллиарда. К началу 2000-х началось экономическое оживление, и ежегодный прирост валового внутреннего продукта в те времена достигал 7 процентов. По итогам 2018 года ВВП Казахстана ($184,2 миллиарда) превышал совокупный ВВП всей остальной Центральной Азии и Азербайджана ($146,8 миллиарда).

В частности Нурсултана Назарбаева назвал «аксакалом всего тюркского мира» 11-й президент Турецкой Республики Абдулла Гюль, давая недавно интервью телеканалу «Хабар 24».

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