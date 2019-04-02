Очередные задачи казахстанского транзита

Никакой особой публичной активности членов семьи бывшего президента мы не наблюдаем. Наоборот, есть все признаки того, что президент Токаев пришел «всерьез и надолго»

Транзит власти в Казахстане, начавшийся с досрочной отставки президента Назарбаева приближается к следующей своей стадии: избирательной кампании по выборам президента. Легитимность, которую получит преемник после победы на выборах, предоставит ему возможность приступить к последнему этапу транзита: упразднению административного новообразования переходного периода института Елбасы (отца народа).

Когда объявят президентские выборы?

Путаница экспертов и журналистов в дате очередных выборов президента происходит в силу специфики казахстанских электоральных кампаний, которые проходят в определенные законом сроки лишь в исключительных случаях. Поэтому имеет смысл оставить в стороне все юридические коллизии и взглянуть на проблему с точки зрения инициаторов и интересантов транзита.

Здравый смысл подсказывает, что выборы президента нужно провести как можно скорее, пока нежелательные конкуренты еще не успели сорганизоваться. Благо Конституция позволяет действующему главе государства объявить досрочные выборы в любое удобное для него время. Никаких особенных поводов для принятия такого решения не нужно.

Наиболее подходящим сроком, в нашем случае, представляется в первое воскресенье декабря 2019 года. Такой шаг можно обосновать возвращением в конституционное поле, из которого Казахстан выпал из-за перманентных переносов даты выборов.

Символично, что в этом году первое воскресенье декабря приходится на первое число и совпадает с национальным праздником: днем первого президента.

Кто будет кандидатом от власти?

Отставка Назарбаева, что бы постфактум не говорили на сей счет, была для административного аппарата полной неожиданностью. Отсюда так широко и глубоко распространилась легенда про то, что первый президент ушел «на повышение», что в самом ближайшем будущем состоится настоящий транзит: династический.

Насколько в действительности вероятно то, что кандидатом от власти на предстоящих выборах будет Дарига Назарбаева или какой-либо другой представитель этой семьи? Или то, что избравшийся президент (кем бы он ни был) уступит свое место председателю Сената и Дарига Назарбаева переместится в президентское кресло без народного волеизъявления?

Начнем с того, что такой случай станет новым словом, я бы даже сказал, феноменом в политической науке об автократиях. Если исключить декоративного князя всея Руси Семеона Бекбулатовича, посаженного и смещенного Иваном Грозным, то добровольно от верховной власти отрекся только один человек – Дмитрий Медведев. Причем, он уступил должность не дочери и не племяннику Владимира Путина, а самому Путину. Очень сомнительно, что уникальный в мировой истории политический кульбит произойдет именно у нас. Фарш, как известно, назад не проворачивается.

Симптомы президентский амбиций

Заметим, что никакой особой публичной активности членов семьи бывшего президента мы не наблюдаем. Наоборот, есть все признаки того, что президент Токаев пришел «всерьез и надолго». Его первые заявления, при всех почтительных отсылках к Елбасы, ясно указывают, что прежний курс в ключевых его направлениях, будет коренным образом изменен. Новые кадровые назначения (когда на ключевые позиции возвращаются отодвинутые и попавшие в немилость персоны) демонстрируют не только самостоятельность Токаева, но и проявляют его стремление противодействовать тотальному влиянию своего предшественника.

Если бы действующий президент действительно был «временной прокладкой», зиц-председателем, он вел бы себя совсем иначе.

Очевидно, что вопрос о том, кто будет кандидатом от власти на предстоящих после ухода Назарбаева выборах был важной частью пакета соглашений двух сторон. Дерзкое, по аппаратным меркам, поведение Касым-Жомарта Токаева показало, что именно он будет таким кандидатом. С энтузиазмом или без, Елбасы будет вынужден соблюсти договоренности и поддержать его на президентских выборах.

Важнейшим индикатором этого можно назвать два ключевых события.

Во-первых, поскольку Токаев в последние пятнадцать лет жил и работал за пределами страны, ему необходимо обеспечить легитимность своего выдвижения. Это можно сделать, либо изменив статью 41 Конституции, либо получив благоприятное для себя толкование этой статьи в Конституционном Совете.

Во-вторых, огромное значение имеет то, кого именно выдвинет своим кандидатом наша главная партия Нуротан.

Но Касым-Жомарт Токаев совсем не заинтересован скрывать свои президентские амбиции до осени. Чем раньше он их проявит, тем скорее переподчинит себе весь аппарат управления.

Главная интрига предстоящих выборов

Могут ли у действующего президента появиться не номинальные, а реальные соперники?

С одной стороны, Касым-Жомарт Токаев никогда и никуда не избирался. Он не имеет навыков публичной борьбы, у него нет харизмы и авторитета своего предшественника. По гамбургскому счету избиратели его почти не знают. Да и финансовые возможности Токаева тоже пока весьма ограничены. Уже в силу этих обстоятельств второй президент, видимо, будет склонен отсекать нежелательных конкурентов. Нынешнее законодательство позволяет сделать это без труда. Но, с другой стороны, аппарат «отсечения» неугодных кандидатов — ЦИК и Генеральная Прокуратура — пока еще находятся в руках людей близкородственных к семье Назарбаевых.

Тут то и кроется главная интрига. С точки зрения своих интересов им выгодно продемонстрировать влиятельность и значимость претенденту на верховную власть. Победа Токаева с минимальным перевесом или даже во втором туре – вот идеальный сценарий предстоящих выборов с позиции клана первого президента.

Шанс для дерзких

Помимо выше сказанного, следует учесть, что в турбулентный период «междуцарствия» весь административный аппарат ведет себя с предельной осторожностью. Это значит, что на грубые фальсификации и жесткое давление на избирателей местные исполнительные органы вряд ли пойдут. Это открывает новые возможности кандидатам преодолевшим заградительные барьеры. Касым-Жомарту Токаеву для победы придется сделать немало реверансов во все стороны: и бюджетникам, и пенсионерам, и представителям делового сообщества.

И, страшно сказать, представителям казахстанской оппозиции.

Одним словом нас ждет очень необычная избирательная кампания, в ходе которой на политической сцене могут появиться новые игроки, с которыми избранному президенту, безусловно, придется считаться.

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