Очередные задачи казахстанского транзита

Политика 137 0
Никакой особой публичной активности членов семьи бывшего президента мы не наблюдаем. Наоборот, есть все признаки того, что президент Токаев пришел «всерьез и надолго»

Транзит власти в Казахстане, начавшийся с досрочной отставки президента Назарбаева приближается к следующей своей стадии: избирательной кампании по выборам президента. Легитимность, которую получит преемник после победы на выборах, предоставит ему возможность приступить к последнему этапу транзита: упразднению административного новообразования переходного периода института Елбасы (отца народа).

Когда объявят президентские выборы?

Путаница экспертов и журналистов в дате очередных выборов президента происходит в силу специфики казахстанских электоральных кампаний, которые проходят в определенные законом сроки лишь в исключительных случаях. Поэтому имеет смысл оставить в стороне все юридические коллизии и взглянуть на проблему с точки зрения инициаторов и интересантов транзита.

Здравый смысл подсказывает, что выборы президента нужно провести как можно скорее, пока нежелательные конкуренты еще не успели сорганизоваться. Благо Конституция позволяет действующему главе государства объявить досрочные выборы в любое удобное для него время. Никаких особенных поводов для принятия такого решения не нужно.

Наиболее подходящим сроком, в нашем случае, представляется в первое воскресенье декабря 2019 года. Такой шаг можно обосновать возвращением в конституционное поле, из которого Казахстан выпал из-за перманентных переносов даты выборов.

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Символично, что в этом году первое воскресенье декабря приходится на первое число и совпадает с национальным праздником: днем первого президента.

Кто будет кандидатом от власти?

Отставка Назарбаева, что бы постфактум не говорили на сей счет, была для административного аппарата полной неожиданностью. Отсюда так широко и глубоко распространилась легенда про то, что первый президент ушел «на повышение», что в самом ближайшем будущем состоится настоящий транзит: династический.

Насколько в действительности вероятно то, что кандидатом от власти на предстоящих выборах будет Дарига Назарбаева или какой-либо другой представитель этой семьи? Или то, что избравшийся президент (кем бы он ни был) уступит свое место председателю Сената и Дарига Назарбаева переместится в президентское кресло без народного волеизъявления?

Начнем с того, что такой случай станет новым словом, я бы даже сказал, феноменом в политической науке об автократиях. Если исключить декоративного князя всея Руси Семеона Бекбулатовича, посаженного и смещенного Иваном Грозным, то добровольно от верховной власти отрекся только один человек – Дмитрий Медведев. Причем, он уступил должность не дочери и не племяннику Владимира Путина, а самому Путину. Очень сомнительно, что уникальный в мировой истории политический кульбит произойдет именно у нас. Фарш, как известно, назад не проворачивается.

Сначала должны быть дети, а потом семья Сначала должны быть дети, а потом семья
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Симптомы президентский амбиций

Заметим, что никакой особой публичной активности членов семьи бывшего президента мы не наблюдаем. Наоборот, есть все признаки того, что президент Токаев пришел «всерьез и надолго». Его первые заявления, при всех почтительных отсылках к Елбасы, ясно указывают, что прежний курс в ключевых его направлениях, будет коренным образом изменен. Новые кадровые назначения (когда на ключевые позиции возвращаются отодвинутые и попавшие в немилость персоны) демонстрируют не только самостоятельность Токаева, но и проявляют его стремление противодействовать тотальному влиянию своего предшественника.

Если бы действующий президент действительно был «временной прокладкой», зиц-председателем, он вел бы себя совсем иначе.

Очевидно, что вопрос о том, кто будет кандидатом от власти на предстоящих после ухода Назарбаева выборах был важной частью пакета соглашений двух сторон. Дерзкое, по аппаратным меркам, поведение Касым-Жомарта Токаева показало, что именно он будет таким кандидатом. С энтузиазмом или без, Елбасы будет вынужден соблюсти договоренности и поддержать его на президентских выборах.

Важнейшим индикатором этого можно назвать два ключевых события.

Во-первых, поскольку Токаев в последние пятнадцать лет жил и работал за пределами страны, ему необходимо обеспечить легитимность своего выдвижения. Это можно сделать, либо изменив статью 41 Конституции, либо получив благоприятное для себя толкование этой статьи в Конституционном Совете.

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Во-вторых, огромное значение имеет то, кого именно выдвинет своим кандидатом наша главная партия Нуротан.

Но Касым-Жомарт Токаев совсем не заинтересован скрывать свои президентские амбиции до осени. Чем раньше он их проявит, тем скорее переподчинит себе весь аппарат управления.

Главная интрига предстоящих выборов

Могут ли у действующего президента появиться не номинальные, а реальные соперники?

С одной стороны, Касым-Жомарт Токаев никогда и никуда не избирался. Он не имеет навыков публичной борьбы, у него нет харизмы и авторитета своего предшественника. По гамбургскому счету избиратели его почти не знают. Да и финансовые возможности Токаева тоже пока весьма ограничены. Уже в силу этих обстоятельств второй президент, видимо, будет склонен отсекать нежелательных конкурентов. Нынешнее законодательство позволяет сделать это без труда. Но, с другой стороны, аппарат «отсечения» неугодных кандидатов — ЦИК и Генеральная Прокуратура — пока еще находятся в руках людей близкородственных к семье Назарбаевых.

Тут то и кроется главная интрига. С точки зрения своих интересов им выгодно продемонстрировать влиятельность и значимость претенденту на верховную власть. Победа Токаева с минимальным перевесом или даже во втором туре – вот идеальный сценарий предстоящих выборов с позиции клана первого президента.

Шанс для дерзких

Помимо выше сказанного, следует учесть, что в турбулентный период «междуцарствия» весь административный аппарат ведет себя с предельной осторожностью. Это значит, что на грубые фальсификации и жесткое давление на избирателей местные исполнительные органы вряд ли пойдут. Это открывает новые возможности кандидатам преодолевшим заградительные барьеры. Касым-Жомарту Токаеву для победы придется сделать немало реверансов во все стороны: и бюджетникам, и пенсионерам, и представителям делового сообщества.

И, страшно сказать, представителям казахстанской оппозиции.

Одним словом нас ждет очень необычная избирательная кампания, в ходе которой на политической сцене могут появиться новые игроки, с которыми избранному президенту, безусловно, придется считаться.

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© ZONAkz, 2019г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.

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