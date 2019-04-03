Более чем на 1 тыс. единиц намерены сократить общую штатную численность Нацбанка Казахстана

Астана. 3 апреля. КазТАГ – Более чем на 1 тыс. единиц намерены сократить общую штатную численность Национально банка Казахстана, передает корреспондент агентства.

«Установить общую штатную численность Национального банка Республики Казахстан, включающую центральный аппарат, его филиалы и представительства, в количестве 2587 единиц», — говорится в представленном в среду проекте указа президента Казахстана.

Сейчас штатная численность Нацбанка с учетом республиканских государственных предприятий (РГП) составляет 3604 единицы. Как пояснили авторы поправок, из общей штатной численности хотят исключить штатную численность РГП.

«В положении о Национальном банке Республики Казахстан (…) часть третью пункта 23 дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания: «2-1) (Правление Нацбанка – КазТАГ) на основании утвержденной президентом Республики Казахстан структуры Национального банка Казахстана утверждает перечень подразделений центрального аппарата, филиалов и представительств Национального банка Казахстана с их наименованиями, а также перечень организаций Национального Банка Казахстана с их наименованиями и общей штатной численностью», — сказано в документе.

Кроме того, планируется пересмотр полномочий совета директоров Нацбанка.

«Подпункт 1) части пятой пункта 24 (полномочия совета директоров – КазТАГ) изложить в следующей редакции: «1) утверждает структуру подразделений центрального аппарата Национального Банка Казахстана, его филиалов и представительств, а также уставы организаций Национального Банка Казахстана», — говорится в проекте указа главы государства.

В действующей редакции совет директоров утверждает структуру подразделений центрального аппарата, филиалов и представительств Нацбанка, а также уставы организаций Нацбанка на основании утвержденной президентом Казахстана структуры финансового регулятора.

Документ вынесен на публичное обсуждение до 17 апреля.