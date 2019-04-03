Астана. 3 апреля. КазТАГ – Торговый конфликт США и Китая остается главным риском для экономического роста в Азии, сообщает пресс-служба Азиатского банка развития (АБР).

«Торговый конфликт между США и КНР по-прежнему является основным риском для перспектив экономического роста региона, поскольку затянувшиеся переговоры усугубляют дальнейшую неопределенность в мировой торговле. Другие риски включают потенциально быстрое замедление темпов роста в странах с развитой экономикой и КНР, а также финансовую нестабильность», — говорится в опубликованном в среду обзоре развития Азии в 2019 году.

В финансовом институте отметили, что экономический рост в большинстве развивающихся стран Азии остается высоким, но в 2019 и 2020 году темпы роста экономики замедлятся на фоне снижения мирового спроса и сохраняющейся торговой напряженности.

«Рост экономики в регионе замедлится до 5,7% в 2019 году и 5,6% в 2020 году. Экономический рост развивающихся стран Азии в 2018 году составил 5,9%. За исключением новых индустриальных стран, а именно Гонконга (Китай), Республики Кореи, Сингапура, и Тайбэя (Китай), экономический рост развивающихся стран Азии, согласно прогнозам, достигнет 6,2% в 2019 году, а в 2020 году немного замедлится и составит 6,1%», — сказано в документе.

В 2018 году экономический рост в Азии составил 6,4%.

«В целом экономика сохраняет устойчивый рост, при этом уровень внутреннего потребления остается высоким или показывает увеличение в большинстве стран региона, что смягчает последствия замедления темпов роста экспорта. Уровень неопределенности, омрачающий перспективы роста, остается повышенным», — сказал главный экономист АБР Ясуюки Савада.

Банк прогнозирует более медленный совокупный рост экономики США, Европейского Союза (ЕС) и Японии на уровне 1,9% в 2019 году и 1,6% в 2020 году, учитывая более жесткую фискальную и денежно-кредитную политику в США, а также перспективы беспорядочного выхода Великобритании из ЕС и торговый конфликт между США и КНР.

«В КНР темпы экономического роста, на фоне структурных изменений в экономике, предусматривающих смещение фокуса с промышленности в сторону услуг и ужесточение в финансовом секторе, обусловленное мерами правительства по контролю за финансовыми рисками, по всей вероятности снизятся с 6,6% в 2018 году до 6,3% в 2019 году и 6,1% в 2020 году», — уточнили в фининституте.

По мере развития экономики Китая АБР ожидает замедления темпов ее роста.

«Между тем, рост потребления приведет к увеличению темпов роста экономики Индии с 7% в 2018 году до 7,2% в 2019 году и 7,3% в 2020 году на фоне снижения процентных ставок и мер по поддержке доходов фермеров, стимулирующих внутренний спрос. Уровень роста экономики Южной Азии в целом опередит другие субрегионы и, по прогнозам, составит 6,8% в этом году и 6,9% в следующем году», — говорится в обзоре.

В странах Тихоокеанского региона АБР также прогнозирует увеличение темпов экономического роста с 0,9% в 2018 году до 3,5% в 2019 году на фоне выхода Папуа-Новой Гвинеи, крупнейшей экономики субрегиона, на максимальный уровень добычи сжиженного природного газа после землетрясения в 2018 году. Ожидается, что рост экономики составит 3,2% в 2020 году.

«Снижение цен на нефть, наряду с замедлением темпов роста экономики Российской Федерации, окажут давление на экономику стран Центральной Азии. Прогнозируется, что рост экономики в субрегионе замедлится и составит 4,2% в этом и в 2020 году», — отмечает АБР.

Уровень инфляции остается низким. Согласно обзору, общий уровень инфляции будет носить устойчивый характер и составит 2,5% в 2019 и 2020 годах на фоне стабильных цен на продукты питания и топливо.

«Хотя валюты стран Азии с развивающейся рыночной экономикой в конце 2018 года показали рост, исследования, подготовленные для «Обзора развития Азии 2019», отмечают, что волатильность обменного курса может быть проблематичной, особенно для стран, которые всецело зависят от займов, выраженных в долларах США. Соответствующая денежно-кредитная и макропруденциальная политика, региональный диалог по вопросам политики и многоуровневые внутренние рынки капитала могут смягчить воздействие более жестких условий внешнего финансирования», — сказано в сообщении.