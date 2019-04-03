Ратификацию соглашения о предотвращении инцидентов на Каспии одобрил мажилис

Новости 81 0

Астана. 3 апреля. КазТАГ – Баубек Коныров. Проект закона «О ратификации соглашения о предотвращении инцидентов на Каспийском море» одобрил мажилис, передает корреспондент агентства.

«Соглашение применяется к военным кораблям и воздушным судам сторон, действующим на Каспийском море, за пределами территориальных вод и воздушного пространства над ними», — говорится в заключении к законопроекту в среду.

Как пояснил заместитель министра обороны Талгат Мухтаров, согласно положению соглашения, военные корабли и воздушные суда каждой из сторон при приближении к военным кораблям или воздушным судам не должны в их направлении предпринимать имитации атак путем боевого маневрирования, разворота орудий, пусковых ракетных установок и других видов оружия.

«Стороны не должны выбрасывать какие-либо предметы, чтобы это могло представлять опасность или создавать помехи для мореплавания, использовать прожекторы или другие осветительные средства, применять лазер или другие техсредства, нанесение вреда здоровью состава и оборудованию. В соответствии со статьей 3 соглашения, стороны должны принять меры по неукоснительному соблюдению командирами своих военных кораблей международных правил предупреждения столкновения судов в море», — добавил вице-министр обороны.

Отмечается, что военные корабли и воздушные суда сторон при установлении радиосвязи используют позывные на английском языке. Радиосвязь осуществляется на английском языке или других приемлемых языках.

Тенге: что будет дальше Тенге: что будет дальше
5520

«На самом деле приоритетным языком определен английский при общении между кораблями или воздушными судами. «Приемлемый язык» в прикаспийских государствах, а в основном это государства бывшего советского союза, поэтому надо понимать как русский язык», — отметил Мухтаров.

Похожие материалы:

  1. Мажилис одобрил поправки в бюджет 2019 года в сторону роста доходов и расходов
  2. Ужесточающие наказание за допинг поправки одобрил мажилис
  3. Проект соглашения о порядке и условиях устранения техбарьеров во взаимной торговле с третьими странами одобрил совет ЕЭК
  4. Каладу с более 400 кг рыбы осетровых пород обнаружили морские пограничники на Каспии

Новости партнеров

Загрузка...