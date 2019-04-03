Ратификацию соглашения о предотвращении инцидентов на Каспии одобрил мажилис

Астана. 3 апреля. КазТАГ – Баубек Коныров. Проект закона «О ратификации соглашения о предотвращении инцидентов на Каспийском море» одобрил мажилис, передает корреспондент агентства.

«Соглашение применяется к военным кораблям и воздушным судам сторон, действующим на Каспийском море, за пределами территориальных вод и воздушного пространства над ними», — говорится в заключении к законопроекту в среду.

Как пояснил заместитель министра обороны Талгат Мухтаров, согласно положению соглашения, военные корабли и воздушные суда каждой из сторон при приближении к военным кораблям или воздушным судам не должны в их направлении предпринимать имитации атак путем боевого маневрирования, разворота орудий, пусковых ракетных установок и других видов оружия.

«Стороны не должны выбрасывать какие-либо предметы, чтобы это могло представлять опасность или создавать помехи для мореплавания, использовать прожекторы или другие осветительные средства, применять лазер или другие техсредства, нанесение вреда здоровью состава и оборудованию. В соответствии со статьей 3 соглашения, стороны должны принять меры по неукоснительному соблюдению командирами своих военных кораблей международных правил предупреждения столкновения судов в море», — добавил вице-министр обороны.

Отмечается, что военные корабли и воздушные суда сторон при установлении радиосвязи используют позывные на английском языке. Радиосвязь осуществляется на английском языке или других приемлемых языках.

«На самом деле приоритетным языком определен английский при общении между кораблями или воздушными судами. «Приемлемый язык» в прикаспийских государствах, а в основном это государства бывшего советского союза, поэтому надо понимать как русский язык», — отметил Мухтаров.