Алматы. 3 апреля. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Россию, сообщает ТАСС.

«Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в среду с официальным визитом в Россию по приглашению главы российского государства Владимира Путина. Спецборт приземлился в аэропорту Внуково-2», — говорится в сообщении.

Это первый зарубежный визит Токаева с момента его вступления в должность президента 20 марта.

«Перед трапом выстроился почетный караул всех видов войск, затем военный оркестр исполнил государственные гимны двух стран. Токаева встречали заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин, посол Казахстана Имангали Тасмагамбетов, глава российского диппредставительства в республике Алексей Бородавкин, глава департамента госпротокола МИД РФ Игорь Богдашев», — сказано в сообщении.

По информации пресс-службы Кремля, Токаев и Путин обсудят ключевые темы двусторонних отношений, перспективы продвижения интеграционных процессов на евразийском пространстве, а также некоторые актуальные вопросы региональной повестки дня.

В пресс-службе Акорды отметили, что повестка дня встречи лидеров «содержит вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные региональные и международные темы».

По итогам планируется подписание ряда двусторонних документов.

Напомним, 19 марта первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о прекращении своих полномочий на посту главы государства с 20 марта 2019 года. До очередных президентских выборов временно руководить государством будет экс-спикер сената Токаев.