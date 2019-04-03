Мажилис РК ратифицировал соглашение с РФ о контроле за целевым использованием продукции военного назначения

Астана. 3 апреля. КазТАГ – Баубек Коныров. Депутаты мажилиса одобрили проект закона «О ратификации соглашения между РК и РФ о порядке осуществления контроля за наличием и целевым использованием продукции военного назначения, поставляемой в рамках договора между РК и РФ о военно-техническом сотрудничестве от 24 декабря 2013 года», передает корреспондент агентства.

«В соответствии с положениями данного соглашения сторона, поставляющая продукцию военного назначения вправе осуществлять контроль за продукцией военного назначения с целью, во-первых, проверки наличия целевого использования, во-вторых, сверки необходимой документации, подтверждающей ее целевое использование в ВС, других войсках, воинских формированиях, правоохранительных органах и спецорганах. В-третьих, проверки обоснованности списания поставленной продукции», — сообщил заместитель министра обороны РК Талгат Мухтаров на пленарном заседании в среду.

Он добавил, что уполномоченными органами по реализации соглашения от казахстанской стороны являются министерство обороны и министерство цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности, от российской стороны – федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству.

«Контроль осуществляется на основании запросов уполномоченных органов сторон, в которых указывается продукция военного назначения, в отношении которой поставляющая сторона намерена осуществить контроль, срок ее проведения, а также техсредства, которые будут использоваться в ходе контроля. При этом уполномоченный орган не вправе отказывать в приеме соответствующей группы контроля», — уточнил Мухтаров.