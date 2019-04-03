В структуру Нацбанка Казахстана планируют внести поправки

Астана. 3 апреля. КазТАГ – В структуру Национального банка Казахстана планируют внести поправки, передает корреспондент агентства.

«Структуру Национального банка Республики Казахстан изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему указу», — говорится в проекте указа президента Казахстана, представленном в среду.

Согласно действующему положению о Нацбанке, в его структуру входят: Центральный аппарат, который включает 26 департаментов и управлений; 18 филиалов Нацбанка – в Астане, Алматы, Шымкенте и областях страны, а также центр кассовых операций и хранения ценностей; три организации Национального Банка Казахстана – Казахстанский центр межбанковских расчетов, Казахстанский монетный двор и Банкнотная фабрика. Все указанные организации в действующей структуре прописаны по отдельности. В предложенной в среду редакции описание структур сводится к обобщенному варианту.

«Структура Национального банка Республики Казахстана: 1. Центральный аппарат, состоящий из структурных подразделений – департаментов, управлений; 2. Филиалы, осуществляющие: 1) функции Национального банка Республики Казахстана на территории столицы, городов республиканского и областного значения Республики Казахстан, 2) функции центра кассовых операций и хранения ценностей; 3. Организации – республиканские государственные предприятия Национального банка Республики Казахстана; 4. Представительства Национального банка Республики Казахстан», — сказано в предложенной редакции.

Согласно обоснованию к поправкам, они вносятся «в целях возможности оперативного пересмотра функциональных направлений деятельности и структуры подразделений Национального банка.

«Структура Национального банка излагается в новой редакции без указания наименований структурных подразделений центрального аппарата, филиалов, представительств и республиканских государственных предприятий Национального банка», — пояснили авторы поправок.

Проект указа президента вынесен на публичное обсуждение до 17 апреля.

Напомним, ранее МИА КазТАГ сообщало, что общую штатную численность намерены сократить более чем на 1 тыс. единиц. Сейчас штатная численность Нацбанка с учетом республиканских государственных предприятий (РГП) составляет 3604 единицы. Как пояснили авторы поправок, из общей штатной численности хотят исключить штатную численность РГП.