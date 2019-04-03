Токаев задуман как министр иностранных дел с расширенными полномочиями 03.04.2019 12:00 Владислав ЮРИЦЫН Политика 122 0 Политолог Максим Казначеев о вероятном сценарии троевластия в Казахстане Похожие материалы: Токаев поговорил по телефону с Рахмоном «Иранская модель казахстанского транзита». «Политолог Данияр Ашимбаев: Токаев — полноценный президент». «В городе Нур-Султане. Токаев подписал указ о переименовании столицы». «Берлин Иришев: Казахстан хотя и объявлял путь в Европу, на самом деле идет в Азию» Токаев принесет присягу 20 марта Токаев стал президентом Казахстана Назарбаев вошел в мировую историю как выдающийся реформатор – Токаев