МВД РК об ошибках в ИИН: Формирование ИИН происходит автоматически при выдаче свидетельства о рождении

Астана. 3 апреля. КазТАГ — Ошибки в индивидуальном идентификационном номере (ИИН) прокомментировали в МВД РК, сообщает комитет миграционной службы МВД РК.

«В СМИ приводятся случаи отказа налоговыми службами, банками и другими организациями в приеме у граждан платежей, предоставлении государственных услуг из-за того, что их ИИН якобы не соответствует дате рождения, веку рождения, полу лица и т.д. Такие отказы являются неправомерными. Формирование ИИН происходит автоматически при выдаче свидетельства о рождении (до 2009 года также формировался при выдаче удостоверения личности или паспорта) и основан на принципах уникальности и неизменности. Это значит, что у каждого гражданина ИИН не может совпадать с ИИН другого человека, при этом он присваивается один раз и не меняется до конца жизни», — говорится в сообщении пресс-службы МВД РК в среду.

По данным министерства, цифры, составляющие ИИН, имеют чисто техническое значение и единственно важным условием является уникальность кода.

«Для проверки правильности формирования в состав ИИН включен контрольный разряд (12 цифра номера), который рассчитывается по специальной формуле», — отметили в МВД.

Поэтому, как пояснили в ведомстве, сотрудники банков, поликлиник и других организаций в случае необходимости проверки ИИН, должны сверять только контрольный разряд.

«Национальному банку, министерствам здравоохранения, финансов, государственной корпорации «Правительство для граждан» министерством внутренних дел были даны соответствующие разъяснения. В компьютерных программах, которыми пользуются банки, алгоритм проверки ИИН был переработан и теперь он не связан с личными данными граждан», — резюмируется в сообщении.

Ранее сообщалось, что жительница столицы из-за ошибки в ЦОНе стала мужчиной.

«Поводом для нашего запроса стали многочисленные обращения избирателей по поводу проблем с неверно присвоенными индивидуальными идентификационными номерами (ИИН). Вот уже целый год подряд карагандинка Наталья Шубичук, заменившая в 2018 году утерянное удостоверение, пытается доказать, что ей 43 года, а не 143. Жительница города Нур-Султан Майра Мырзагали из-за ошибки в ЦОНе стала мужчиной. Именно так идентифицирует ее ИИН система e-gov», — сообщил депутат Шакир Хахазов на пленарном заседании в среду, озвучивая свой запрос министру юстиции.

В числе других примеров были случаи, когда житель города Нур-Султан Вадим Шафаростов, родившийся в 1972 году, уже пять лет вынужден всем доказывать, что он не пенсионер – его ИИН идентифицирует его, как родившегося в 1952 году.

«Житель Уральска Игорь Бакалкин осенью 2018 года подал заявление о восстановлении ИИН, но по какой-то непонятной причине его занесли в список умерших в 2010 году. Будучи формально мертвым, он все это время исправно платил налоги, пенсионные взносы и коммунальные платежи, пока однажды банк не заблокировал ему карточку. Позже выяснилось, что всему виной была ошибка в интегрированной налоговой информационной системе. И, тем не менее, Игорь Бакалкин до сих пор доказывает свое право на жизнь», — добавил депутат.