Казахстан и Россия не просто партнеры, а ближайшие союзники по линии международных организаций – Путин

Астана. 3 апреля. КазТАГ — Казахстан и Россия не просто партнеры, а ближайшие союзники по линии международных организаций, заявил президент РФ Владимир Путин.

«После официальной церемонии встречи (президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Путина – КазТАГ) состоялись переговоры глав государств в узком и расширенном форматах. Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Владимира Путина за поздравления и добрые пожелания в связи с вступлением в должность президента Казахстана и отметил символичность своего первого зарубежного визита в РФ», — сообщили в Акорде в среду.

«Вы в курсе уровня наших отношений и сами многое сделали для этого. Во многом, это, конечно же, заслуга первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Безусловно, мы – не просто партнеры, мы – ближайшие союзники и по линии международных организаций, и в двустороннем плане. У нас отношения развиваются очень эффективно, мы добиваемся серьезных и заметных результатов, которые сказываются на уровне жизни наших народов. Я уверен, что и Ваш сегодняшний визит послужит укреплению наших многоплановых двусторонних союзнических отношений», — сказал Путин.

В свою очередь Токаев подчеркнул, что современное взаимодействие Казахстана и России является эталонным и служит для многих ярким примером отношений.

«В качестве главы Казахстана я намерен обеспечить преемственность политики первого президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева, а также продолжить дело по всестороннему и активному развитию казахстанско-российского сотрудничества», — заявил президент Казахстана.

Он отдельно остановился на вопросах экономического партнерства двух стран, особенно в сфере энергетики, транспорта, транзита, промышленности и космоса.

«Россия остается партнером «номер один» во внешней торговле Республики Казахстан, ее удельный вес в товарообороте РК составляет 19%. Поступательно развивается инвестиционное сотрудничество. Успешную деятельность в Казахстане осуществляют более 9 тыс. предприятий с участием российского капитала», — подчеркнул Токаев.

Также сообщается, что в ходе встречи главы государств также обсудили вопросы межгосударственного взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере, а также обменялись мнениями по актуальным темам региональной и международной повестки дня.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в среду с официальным визитом в Россию по приглашению Владимира Путина. Это первый зарубежный визит Токаева с момента его вступления в должность президента 20 марта.

19 марта первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о прекращении своих полномочий на посту главы государства с 20 марта 2019 года. До очередных президентских выборов временно руководить государством будет экс-спикер сената Токаев.