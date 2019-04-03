Алматы. 3 апреля. КазТАГ — Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев намерен обеспечивать преемственность союзнических отношений Казахстана и России, сообщает ТАСС.

«Отношения у нас постоянно развиваются по восходящей линии и, как любит говорить (первый президент Казахстана – КазТАГ) Нурсултан Назарбаев, являются эталонными. Поэтому моя задача состоит в том, чтобы обеспечить преемственность данной стратегии, особенно, что касается наших взаимоотношений с РФ. Я буду делать все возможное для того, чтобы укреплять достигнутый потенциал дружбы между нашими народами», — заявил Токаев в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в среду.

Он подчеркнул, что именно такие отношения полностью соответствуют национальным интересам Казахстана и России.

Токаев отметил, что хорошо понимает, что такое союзнические отношения и вытекающее отсюда обязательства.

«В связи с этим, я думаю, что договор, который был подписан в Екатеринбурге о союзнических и партнерских отношениях, безусловно, закладывает очень серьезную базу нашего тесного взаимодействия буквально во всех сферах – будь то экономика, политика, международные отношения и гуманитарная сфера», — сказал президент Казахстана.

Он также выразил признательность Путину за быструю организацию его визита в Россию.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в среду с официальным визитом в Россию по приглашению Владимира Путина. Спецборт приземлился в аэропорту Внуково-2. Это первый зарубежный визит Токаева с момента его вступления в должность президента 20 марта.

По информации пресс-службы Кремля, Токаев и Путин обсудят ключевые темы двусторонних отношений, перспективы продвижения интеграционных процессов на евразийском пространстве, а также некоторые актуальные вопросы региональной повестки дня.

В пресс-службе Акорды отметили, что повестка дня встречи лидеров «содержит вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные региональные и международные темы».

По итогам планируется подписание ряда двусторонних документов.

Напомним, 19 марта первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о прекращении своих полномочий на посту главы государства с 20 марта 2019 года. До очередных президентских выборов временно руководить государством будет экс-спикер сената Токаев.