На каждого казахстанца приходится Т330 тыс. долга по кредитам

Алматы. 3 апреля. КазТАГ – Казахстанцы задолжали банкам и кредитным организациям более Т6 трлн, сообщило Первое кредитного бюро (ПКБ).

«По итогам февраля 2019 года совокупная ссудная задолженность по кредитам физлиц составила Т6,07 трлн, незначительно увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем (+0,7%)», — говорится в сообщении бюро, распространенном в среду.

Таким образом, на каждого казахстанца, включая новорожденных – 18 млн 449 тыс. 184 человека, приходится Т329,012 тыс. долга.

На одного казахстанца приходится, по данным ПКБ, уже 1,8 кредита, против 1,6 годом ранее.

«В структуре выдач основную долю занимают займы банков. Компании PDL (оформляющие займы до зарплаты и другие кредиты физлицам на срок до месяца и на сумму до Т150 тыс.) не показывают активного роста, а их доля в совокупном объеме выдач составила 3,4%, доля микрокредитных организаций (МФО) составила 6,6%», — отмечает ПКБ.