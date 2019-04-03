12 лет лишения свободы запросил прокурор для кыргызского экс-депутата в суде в Алматы

Алматы. 3 апреля. КазТАГ – Динара Жаркеева. В Специализированном межрайонном уголовном суде Алматы прокурор запросил 12 лет лишения свободы для экс-депутата жогорку кенеша Кыргызстана Дамирбека Асылбек уулу, передает корреспондент агентства из зала суда.

«Прошу признать Дамирбека Асылбек уулу виновным по части 1 статьи 264 (создание и руководство транснациональной организованной группой, транснациональной преступной организацией, а равно участие в них), части 3 статьи 234 (экономическая контрабанда) УК РК и окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности», — сказал гособвинитель в ходе прений в среду.

Также он попросил выдворить подсудимого из страны после отбытия наказания.

Предполагаемого лидера ОПГ «Джапбасовские» Есбола Джапбасова прокурор просил признать виновным по шести статьям уголовного кодекса РК и приговорить к 15 годам лишения свободы в учреждении максимальной безопасности.

Другим подсудимым гособвинитель просил также дать тюремные сроки от семи до 12 лет.

Также прокурор просил конфисковать у подсудимых имущество, добытое преступным путем.

По версии гособвинения, в ноябре 2016 года Асылбек уулу, являясь депутатом парламента Кыргызстана, пользуясь своим служебным положением с целью извлечения материальной выгоды и незаконного обогащения, создал транснациональную организованную преступную группировку и руководил ею для совершения экономической контрабанды товаров народного потребления из Кыргызстана в Казахстан и Россию.

Как сообщалось ранее, на скамье подсудимых еще 11 человек.

Напомним, 15-16 февраля 2018 года казахстанскими силовиками для пресечения противоправной деятельности в околотаможенной сфере, а также усиления противодействия организованным преступным группам, занимающимся контрабандой на приграничных территориях РК, проведена крупномасштабная одновременная спецоперация в Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областях и в Алматы. В результате задержано 29 подозреваемых.