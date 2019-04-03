12 лет лишения свободы запросил прокурор для кыргызского экс-депутата в суде в Алматы

Новости 61 0

Алматы. 3 апреля. КазТАГ – Динара Жаркеева. В Специализированном межрайонном уголовном суде Алматы прокурор запросил 12 лет лишения свободы для экс-депутата жогорку кенеша Кыргызстана Дамирбека Асылбек уулу, передает корреспондент агентства из зала суда.

«Прошу признать Дамирбека Асылбек уулу виновным по части 1 статьи 264 (создание и руководство транснациональной организованной группой, транснациональной преступной организацией, а равно участие в них), части 3 статьи 234 (экономическая контрабанда) УК РК и окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности», — сказал гособвинитель в ходе прений в среду.

Также он попросил выдворить подсудимого из страны после отбытия наказания.

Предполагаемого лидера ОПГ «Джапбасовские» Есбола Джапбасова прокурор просил признать виновным по шести статьям уголовного кодекса РК и приговорить к 15 годам лишения свободы в учреждении максимальной безопасности.

Другим подсудимым гособвинитель просил также дать тюремные сроки от семи до 12 лет.

Какой флаг нужен Евразийскому Союзу Какой флаг нужен Евразийскому Союзу
7395

Также прокурор просил конфисковать у подсудимых имущество, добытое преступным путем.

По версии гособвинения, в ноябре 2016 года Асылбек уулу, являясь депутатом парламента Кыргызстана, пользуясь своим служебным положением с целью извлечения материальной выгоды и незаконного обогащения, создал транснациональную организованную преступную группировку и руководил ею для совершения экономической контрабанды товаров народного потребления из Кыргызстана в Казахстан и Россию.

Как сообщалось ранее, на скамье подсудимых еще 11 человек.

Напомним, 15-16 февраля 2018 года казахстанскими силовиками для пресечения противоправной деятельности в околотаможенной сфере, а также усиления противодействия организованным преступным группам, занимающимся контрабандой на приграничных территориях РК, проведена крупномасштабная одновременная спецоперация в Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областях и в Алматы. В результате задержано 29 подозреваемых.

Похожие материалы:

  1. Горсуд Алматы оставил приговор осужденным по делу об убийстве Дениса Тен в силе
  2. Суд счел обоснованным вынесенный год назад заочный арест Жомарта Ертаева
  3. Сменился прокурор Атырау
  4. Дело Ертаева поступило в суд в Алматы
  5. На балансе ДП Алматы находится все оборудование АИС БДД, фиксирующее скорость движения транспорта на улицах

Новости партнеров

Загрузка...