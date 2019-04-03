Жительнице столицы сменили пол в ЦОНе

Астана. 3 апреля. КазТАГ – Баубек Коныров. Жительница столицы из-за ошибки в ЦОНе стала мужчиной, сообщил депутат Шакир Хахазов.

«Поводом для нашего запроса стали многочисленные обращения избирателей по поводу проблем с неверно присвоенными индивидуальными идентификационными номерами (ИИН). Вот уже целый год подряд карагандинка Наталья Шубичук, заменившая в 2018 году утерянное удостоверение, пытается доказать, что ей 43 года, а не 143. Жительница города Нур-Султан Майра Мырзагали из-за ошибки в ЦОНе стала мужчиной. Именно так идентифицирует ее ИИН система e-gov», — сообщил Хахазов на пленарном заседании в среду, озвучивая свой запрос министру юстиции.

В числе других примеров были случаи, когда житель города Нур-Султан Вадим Шафаростов, родившийся в 1972 году, уже пять лет вынужден всем доказывать, что он не пенсионер – его ИИН идентифицирует его, как родившегося в 1952 году.

«Житель Уральска Игорь Бакалкин осенью 2018 года подал заявление о восстановлении ИИН, но по какой-то непонятной причине его занесли в список умерших в 2010 году. Будучи формально мертвым, он все это время исправно платил налоги, пенсионные взносы и коммунальные платежи, пока однажды банк не заблокировал ему карточку. Позже выяснилось, что всему виной была ошибка в интегрированной налоговой информационной системе. И, тем не менее, Игорь Бакалкин до сих пор доказывает свое право на жизнь», — добавил депутат.

Мажилисмен напомнил, что с августа 2007 года каждому гражданину и лицам с видом на жительство-налоговым резидентам страны был присвоен ИИН — цифровой код, «присваивающийся физическому лицу один раз и пожизненно».

«Однако закон и подзаконные акты не содержат никаких норм о корректировке ИИН в связи с ошибкой при его присвоении. Из-за ошибки при присвоении ИИН люди годами пытаются доказать свой возраст и даже пол. У многих нет законной возможности получать пенсию, пособия по инвалидности, алименты. Люди не могут выехать за рубеж из-за штрафа, который они не могут оплатить. Оформление кредита или продажа квартиры тоже становится неразрешимой проблемой», — отметил Хахазов.

Он подчеркнул, что сегодня большинство госуслуг оплачивается только в электронном формате, и в будущем их перечень будет только расширяться, соответственно не исключается, что такого рода ошибки повлекут за собой массу коррупционных правонарушений с использованием данных налогоплательщиков с некорректным ИИНом.

Депутаты попросили министра юстиции рассмотреть вопрос о принятии отдельного подзаконного акта, дающего органам юстиции и «Правительству для граждан» право на коррекцию ИИН по заявлению физлица, ужесточить меры ответственности к сотрудникам органов юстиции и ЦОНам за внесение некорректных данных, а также поручить уполномоченным ведомствам выработать необходимые меры для предотвращения регистрации некорректных данных в национальных реестрах идентификационных номеров.