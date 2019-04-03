Несанкционированные полеты БПЛА участились над объектами минобороны Казахстана

Астана. 3 апреля. КазТАГ – Несанкционированные полеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) участились над объектами министерства обороны Казахстана, сообщает пресс-служба ведомства.

«В последнее время участились случаи пролета (использования) беспилотных летательных аппаратов над объектами министерства обороны Республики Казахстан, которые своевременно обнаруживаются и пресекаются», — говорится в сообщении в среду.

Очередной такой случай произошел 31 марта в Астане.

«Военнослужащими отряда военной полиции был предотвращен факт несанкционированного полета БПЛА (квадрокоптера) над зданием министерства обороны Республики Казахстан. Группой быстрого реагирования отряда военной полиции задержаны двое гражданских лиц и переданы сотрудникам ДВД столицы для дальнейшего разбирательства», — сообщили в минобороны.

В ведомстве напомнили, что использование БПЛА для полетов над военными объектами является нарушением статей 31 (полеты над населенным пунктом) и 33 (полеты беспилотных летательных аппаратов) закона Республики Казахстан «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации».

«За нарушение указанных норм закона статьей 563 (нарушение порядка использования воздушного пространства Республики Казахстан) КоАП РК налагается на физических лиц штраф в размере 10 МРП, на должностных лиц – 20 МРП», — уточнили в ведомстве.

1 МРП = Т2525.