Алматы. 3 апреля. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ответил на вопрос о многовекторности на фоне конфронтации России и Запада, сообщает «Коммерсант».

«Многосторонний, сбалансированный и многовекторный характер внешней политики Казахстана в наибольшей степени соответствует его потенциалу, географическому положению и стратегическим интересам. Мировая политика последних лет лишь подтверждает верность этого курса», — сказал Токаев.

По его словам, особенно важную роль многовекторность сыграла в первые годы независимого существования, «когда Казахстан только-только выходил на мировую арену в качестве нового самостоятельного и полноправного субъекта международных отношений».

«Последующее расширение межгосударственного сотрудничества по всем направлениям на двусторонней и многосторонней основе открыло ему дорогу во внешний мир и позволило активизировать взаимодействие с зарубежными партнерами, ведущими мировыми державами и международными организациями. Это было особенно важно и для развития казахстанской экономики, привлечения в нее иностранных инвестиций», — отметил глава государства.

Он подчеркнул, что это результат личных усилий и авторитета первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаев. По словам главы государства, стратегическое видение текущей геополитической обстановки, а также доверительные отношения Назарбаева со многими лидерами иностранных государств позволили Казахстану «занять достойное место в глобальной системе международных отношений».

«Но внутри системы приоритетов существуют особые цели. Я имею в виду развитие союзнических отношений с Россией, что, естественно, не препятствует развитию сотрудничества с другими государствами. Сам факт моего первого зарубежного визита именно в Россию о многом говорит», — подчеркнул президент.

На его взгляд, «об успехах внешней политики нужно судить не только по тому, чего она достигла, но и по тому, чего ей удалось избежать».

«Казахстану удалось избежать конфликтов и даже просто конфронтации с кем бы то ни было, обеспечить «пояс дружбы» со всеми соседями. Наша страна всегда выступает за спокойный и равноправный характер дискуссий по самым сложным вопросам. При этом мы всегда опираемся на собственное мнение о происходящих событиях и действуем исключительно в национальных интересах», — сказал Токаев.