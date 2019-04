Бывший премьер-министр от лейбористов призвал господина Корбина отступиться от «революционной» политики или быть готовым к риску потерпеть поражение от фаворита руководства консерваторов

Издание PoliticsHome.com опубликовало статью Мэтта Фостера под названием «Boris Johnson would beat Jeremy Corbyn in an election, Tony Blair warns» — «Тони Блэр предупреждает, что Борис Джонсон обойдет Джереми Корбина на выборах».

Тони Блэр. (Foto: PA Press Association)

В предисловии к ней говорится так: «Тони Блэр сказал, что Борис Джонсон победит Джереми Корбина на следующих выборах, если лидер лейбористов не отойдет от «левого популизма».

Далее уже в самой статье излагается следующее: «Бывший премьер-министр от лейбористов призвал господина Корбина, который в понедельник заявил, что его партия «готова к всеобщим выборам, когда бы он ни проводились», отступиться от «революционной» политики или быть готовым к риску потерпеть поражение от фаворита руководства консерваторов.

А господин Корбин в ходе своей беседы с корреспондентом газеты Daily Mirror сказал, что лейбористы сейчас мобилизованы в ожидании избирательной битвы с консерваторами, — и объявил, что его партия готова возглавить правительство, «пекущееся об интересах большинства народа, а не считанного количества людей».

«Мы готовы к всеобщим (парламентским) выборам, когда бы они ни проводились. У лейбористов имеется альтернативный план по Брекситу, и мы готовы его представить», — заявил он.

И добавил: «Всеобщие выборы дали бы нам возможность убрать это некомпетентное и провалившееся правительство консерваторов».

Газета Daily Express опубликовала материал Мэтта Фостера под названием «‘Deliver Brexit and STOP CORBYN’ — Boris Johnson makes BOLD demands ahead of Brexit votes» — «Обеспечьте Брексит и ОСТАНОВИТЕ КОРБИНА: Борис Джонсон выдвигает СМЕЛЫЕ требования перед голосованием по Брекситу».

Борис Джонсон и Джереми Корбин. (Foto: EPA, Getty)

В нем говорится так: «Выдающийся ярый сторонник Брексита сказал, что правительство должно обеспечить Brexit (то есть выход Великобритании из Европейского Союза) с тем, чтобы воспрепятствовать приходу Корбина к власти. В своей колонке в газете Daily Telegraph бывший министр иностранных дел отметил, что лидера лейбористов и близко нельзя подпускать к «власти в этой стране».

Господин Джонсон сказал: «Это не может так больше продолжаться. Нам надо с этим что-то делать и добиться результата. Да, это будет сложно. Да, это будет означать, что нам понадобится совсем иной подход. Но сейчас абсолютно необходимо, чтобы мы тут в Великобритании восстановили нашу решимость и веру в себя».

Он также предпринял атаку на лидера лейбористов Джереми Корбина.

Господин Джонсон сказал: «Он является полу-марксистским апологетом Кремля, закрывающим глаза на антисемитизм».

Вышеизложенную информацию можно дополнить такими сведениями. Борис Джонсон, несмотря на его кажущееся русско-славянским имя, связан своим происхождением не только с Россией (по материнской линии), но и также с Турцией (по отцовской линии). Но в нем, видимо, политический прагматизм перевешивает зов крови. Что же касается ведения колонки в одном из ведущих периодических изданий, это действительно представляется необычным для бывшего министра иностранных дел и одного из лидеров движения за выход Великобритании из Европейского Союза. Но такой практике есть свое объяснение. Борис Джонсон долгие годы работал журналистом в газетах Times and Daily Telegraph и руководил журналом Spectator в качестве главного редактора. Он становился мэром Лондона, главой внешнеполитического ведомства Великобритании. А сейчас уже его прочат в лидеры консервативной партии. Но журналистику он, как это видно, не оставляет.

