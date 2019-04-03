По основным международным вопросам позиции Казахстана и России являются идентичными – Токаев

Алматы. 3 апреля. КазТАГ — По основным международным вопросам позиции Казахстана и России являются идентичными, заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев.

«Мы провели обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня. Здесь у нас нет каких-либо различий в подходах и не должно быть подобного рода различий. Мы констатировали, что по основным международным вопросам наши позиции являются идентичными», — цитирует ТАСС Токаева, заявившего об этом по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в среду.

Президент Казахстана отметил, что выбрал именно Россию для своего первого официального зарубежного визита в качестве главы государства, чтобы подчеркнуть особый характер отношений между двумя странами.

Он напомнил, что для развития сотрудничества двух государств многое сделал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

«Считаю, что эту преемственность нужно сохранять, наращивать усилия с тем, чтобы союзнические, партнерские отношения между нашими странами получили дополнительный импульс», — добавил Токаев.

Он выразил уверенность, что его деятельность в качестве президента Казахстана началась в «золотую эпоху» отношений двух стран.

«Я буду продолжать стратегический курс по укреплению всестороннего диалога между нашими государствами, обеспечивая соответствующую преемственность», — заверил Токаев.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в среду с официальным визитом в Россию по приглашению Владимира Путина. Это первый зарубежный визит Токаева с момента его вступления в должность президента 20 марта.

19 марта первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о прекращении своих полномочий на посту главы государства с 20 марта 2019 года. До очередных президентских выборов временно руководить государством будет экс-спикер сената Токаев.