Токаев обсудил с Путиным локализацию производства по сборке российских гражданских вертолетов

Алматы. 3 апреля. КазТАГ — Президент РК Касым-Жомарт Токаев обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным локализацию производства по сборке российских гражданских вертолетов, сообщает ТАСС.

«Обсуждены вопросы создания в Казахстане сервисных центров по обслуживанию и ремонту различной военной техники. Рассмотрены проекты локализации сборочного производства гражданских вертолетов и ряда продукции военно-промышленного комплекса», — заявил Токаев по итогам переговоров с Путиным в среду.

Он подчеркнул, что на переговорах обсуждалась промышленная кооперация двух стран, инвестиционное сотрудничество, развитие транспортного транзитного потенциала, отношений в сфере энергетики, космической отрасли, туризма и других.

Прошедшие в Москве переговоры он назвал обстоятельными и содержательными, поблагодарив российскую сторону за организацию визита.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в среду с официальным визитом в Россию по приглашению Владимира Путина. Это первый зарубежный визит Токаева с момента его вступления в должность президента 20 марта.

19 марта первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о прекращении своих полномочий на посту главы государства с 20 марта 2019 года. До очередных президентских выборов временно руководить государством будет экс-спикер сената Токаев.