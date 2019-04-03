Первый зарубежный визит Токаева в Россию: Совместное заявление президентов

Астана. 3 апреля. КазТАГ — Совместное заявление сделали президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин, сообщает пресс-служба главы РК.

«В ходе переговоров, прошедших в открытой, дружественной и конструктивной атмосфере, главы государств обстоятельно обсудили ключевые вопросы двусторонних отношений, сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также актуальные региональные и международные проблемы, представляющие взаимный интерес», — сообщили в Акорде в среду.

С удовлетворением отмечая устойчивую позитивную динамику взаимодействия двух стран в политической, торгово-экономической, оборонной и военно-технической, культурно-гуманитарной областях, подтверждая неизменную приверженность принципам и обязательствам, заложенным в договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Республикой Казахстан и Российской Федерацией от 25 мая 1992 года, декларации между РК и РФ о вечной дружбе и союзничестве, ориентированном в XXI столетие, от 6 июля 1998 года, и договоре между РК и РФ о добрососедстве и союзничестве в XXI веке от 11 ноября 2013 года, президент РК и президент РФ заявляют о нижеследующем:

«Республика Казахстан и Российская Федерация развивают союзнические отношения и интеграционное взаимодействие как равноправные и суверенные государства на основе взаимного доверия, стратегического партнерства и всестороннего сотрудничества, руководствуясь принципами взаимного уважения государственного суверенитета и независимости, равноправия и невмешательства во внутренние дела, неприменения силы или угрозы силой, территориальной целостности государств, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, добросовестного выполнения международных обязательств, защиты прав человека и основных свобод.

Казахстанско-российские отношения основаны на глубоких исторических и духовных связях народов наших стран. Они отвечают национальным интересам обоих государств, способствуют решению задач повышения благосостояния и качества жизни их граждан, устойчивого социально-экономического развития, усиления конкурентоспособности национальных экономик на базе широкого внедрения инновационных технологий, рационального использования трудовых ресурсов, более полного раскрытия человеческого потенциала. Это позволяет России и Казахстану всемерно усиливать свои позиции в условиях глобализации, способствовать укреплению безопасности и стабильности на евразийском пространстве и во всем мире.

Признавая значимость предметного и открытого политического диалога для динамичного развития отношений между двумя государствами, президенты выступают за дальнейшее расширение доверительных и конструктивных контактов на высшем, высоком и других уровнях.

Оценивая потенциал межрегионального и приграничного сотрудничества двух стран, президенты высказались за расширение многоплановых отношений экономического и гуманитарного характера между административно- территориальными образованиями Республики Казахстан и субъектами Российской Федерации, за создание необходимых условий для развития и укрепления прямых связей между заинтересованными хозяйствующими субъектами.

Действенным механизмом активизации двустороннего взаимодействия признано ежегодное проведение форумов межрегионального сотрудничества Казахстана и России с участием глав государств и их встречи с деловыми кругами наших стран. Достигнута договоренность о проведении очередного XVI форума в конце 2019 года.

Укреплению казахстанско-российского взаимодействия способствуют регулярные контакты по линии законодательных и исполнительных органов власти.

Стороны продолжат сотрудничество в рамках Российско-казахстанской межправительственной комиссии по комплексу «Байконур», в том числе по реализации совместного проекта создания космического ракетного комплекса «Байтерек».

Стороны отмечают поступательное развитие сотрудничества, характеризующееся стремлением к достижению эффективного использования потенциала ЕАЭС, подтверждают важность реализации основных положений и принципов договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.

Наши страны намерены поощрять развитие прямых связей между образовательными и научными организациями, включая реализацию совместных образовательных и научно-технических программ и проектов, создавать благоприятные условия в области подготовки научных и педагогических кадров, интенсифицировать обмен преподавателями и студентами.

Каждая из сторон подтвердила намерение укреплять тесное сотрудничество для сохранения и развития этнической, языковой, культурной и религиозной самобытности народов другой стороны, проживающих на ее территории, создавать условия для активного участия их представителей в общественно-политической, культурной и социально-экономической жизни в соответствии с законодательством сторон.

Казахстан и Россия тесно взаимодействуют в деле укрепления мира, международной стабильности и региональной безопасности, осуществляют слаженную работу на площадках Организации объединенных наций, Содружества Независимых Государств, Организации договора о коллективной безопасности, совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Шанхайской организации сотрудничества и других организаций и институтов, оказывая поддержку друг другу в участии или вступлении в те международные организации и режимы, членом которых является одна из сторон.

Нур-Султан и Москва выступают с общих позиций в вопросах борьбы с терроризмом и экстремизмом, с насильственными проявлениями религиозной нетерпимости, ксенофобии, национализма и неонацизма, с трансграничной организованной преступностью, незаконным оборотом оружия, наркотических средств и их прекурсоров, а также с другими новыми вызовами и угрозами.

Казахстан и Россия не приемлют любые попытки фальсификации, переписывания и «очернения» нашей общей истории, являющейся важнейшей основой наших союзнических отношений, прежде всего истории Второй мировой войны.

На политическом треке президенты решили продолжить в рамках «Астанинского процесса» усилия по мирному урегулированию сирийского конфликта при безусловном соблюдении общепризнанных принципов и норм международного права.

Стороны принимают совместные меры, нацеленные на формирование по линии Организации договора о коллективной безопасности действенной системы обеспечения коллективной безопасности и реагирования на кризисные ситуации.

Президенты Казахстана и России подтверждают намерение обеспечить эффективную реализацию достигнутых договоренностей в целях дальнейшего углубления союзнического и стратегического партнерства между двумя государствами, содействия их устойчивому развитию и повышению их авторитета на международной арене.

Главы государств подчеркнули, что состоявшиеся плодотворные переговоры и подписанные в ходе визита двусторонние документы будут способствовать поступательному развитию традиционно дружественных, равноправных отношений между Республикой Казахстан и Российской Федерацией, а также братских и добрососедских связей между народами обеих стран».

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в среду с официальным визитом в Россию по приглашению Владимира Путина. Это первый зарубежный визит Токаева с момента его вступления в должность президента 20 марта.

19 марта первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о прекращении своих полномочий на посту главы государства с 20 марта 2019 года. До очередных президентских выборов временно руководить государством будет экс-спикер сената Токаев.