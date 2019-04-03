Началась расшифровка черных ящиков разбившегося в Кызылординской области МИ-8

Астана. 3 апреля. КазТАГ – Баубек Коныров. Началась расшифровка черных ящиков разбившегося в Кызылординской области военного вертолета МИ-8 , сообщил заместитель министра обороны РК Талгат Мухтаров.

«Экспертизы на данный момент, геномные, следственными органами проведены. Тела выданы следователями. Вчера, как вы знаете, было захоронение родственниками. Комиссия работает, следствие проводится. Сейчас ведется расшифровка данных черных ящиков. Это большая кропотливая работа. Сколько времени это займет – не могу сказать. Как станет известно, сразу вам сообщим», — сказал Мухтаров в кулуарах мажилиса в среду.

Семьям всех погибших, по его словам, будет оказана помощь – пятилетнее денежное содержание.

«Сколько он в месяц получает военнослужащий, это за пять лет будет выплачено разово. Финансисты соответствующие расчеты ведут. Как раньше мы говорили, зарплата первичных должностей начинается в среднем со Т140 тыс., контрактники меньше – Т60-70 тыс.», — уточнил замглавы минобороны.

Он также добавил, что коллектив, вооруженные силы из моральных соображений не оставят семьи погибших – в законе, как отметил вице-министр, предусмотрены соответствующие льготы при поступлении в военные учебные заведения, сиротам, детям, военнослужащих, погибших при прохождении воинской службы.

Также он ответил на вопрос о привлечении к ответственности виновных в катастрофе.

«Все выводы будут делаться по итогам комиссии, по итогам расследования. Может, будет причинно-следственная связь между действиями конкретных должностных лиц. Это нужно доказывать», — заключил Мухтаров.

Напомним, 27 марта в 17.35 на пульт «112» поступило сообщение о крушении вертолета Ми-8 ВВС СВО ВС РК в Жалагашском районе Кызылординской области. Вертолет при неизвестных обстоятельствах упал и полностью сгорел. На борту находились 13 человек экипажа, сообщалось о погибших. 28 марта в МО РК сообщили, что погибли все 13 человек. В минобороны уточнили, что вертолет следовал в составе звена из четырех боевых вертолетов из города Актау в город Шымкент.

Министерством обороны совместно с МВД начато расследование причин и обстоятельств крушения. 28 марта стало известно, что крушение военного вертолета в Кызылординской области расследуют под контролем генеральной прокуратуры.

Инцидент прокомментировал президент Касым-Жомарт Токаев. Он пообещал оказать материальную помощь родным погибших.