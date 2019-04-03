Сила Казахстана в спокойном, конституционном, легитимном пути передачи власти – Токаев

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Алматы. 3 апреля. КазТАГ – Президент Касым-Жомарт Токаев считает, что сила Казахстана в спокойном, конституционном, легитимном пути передачи власти, сообщает «Коммерсант».

«Сила Казахстана сегодня – в спокойном, конституционном, легитимном пути передачи власти. В преемственности стратегического курса развития страны. В слаженной работе всех ветвей власти и государственных институтов. И самое главное, в наших фундаментальных ценностях – миролюбии и толерантности, открытости новым знаниям, душевной щедрости и солидарности», — сказал Токаев.

Ответ прозвучал на вопрос о том, испытывает ли спустя две недели после сложения первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым своих полномочий политическая система «подземные толчки» или новая конструкция власти уже подтвердила свою прочность.

«Подземные толчки», о которых вы говорите, если они действительно ощущаются в нашем обществе, мы рассматриваем не иначе как аккумулирование неиссякаемой энергии страны и признаки новых импульсов к развитию Казахстана», — считает Токаев.

Напомним, 19 марта Назарбаев подписал указ о прекращении своих полномочий на посту главы государства с 20 марта 2019 года. До очередных президентских выборов временно руководить государством будет экс-спикер сената Токаев.

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