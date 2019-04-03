Четыре участка Иле-Алатауского нацпарка отдадут под проект «Кокжайлау»

Алматы. 3 апреля. КазТАГ – Четыре участка Иле-Алатауского национального парка отдадут под проект «Кокжайлау», сообщает телеканал «Алматы».

«Тендерная комиссия определит судьбу пяти участков в Иле-Алатауском национальном парке. Четыре из них отведут под строительство горного парка «Кокжайлау». Это 134,5 га», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение 15 дней эксперты будут изучать документы, после чего примут решение о передаче земли в длительное либо краткосрочное пользование.

«Проектно-сметную документацию по возведению парка подготовят уже в следующем году. В целом на реализацию проекта может уйти около трех лет», — сказано в сообщении.

Как утверждают разработчики, работы якобы не навредят флоре и фауне.

«Растения и животные не пострадают, по данному вопросу уже есть заключение экспертов – ранее была проведена экологическая экспертиза. Нам необходимо развивать туризм, согласны с этим и члены общественного совета, с которыми мы обсуждали генплан», — заявил заместитель генерального директора Иле-Алатауского национального природного парка Дархан Исабеков.

Сообщается, что из упомянутых 134 га 17 выделят под строительство автодорог, а горнолыжная трасса растянется на 111 га. Предусмотрена в проекте и канатная дорога.

Напомним, планы властей реализовать проект «Кокжайлау» регулярно подвергаются критике. Противники проекта опасаются вреда, который может быть нанесен экосистеме региона и ухудшения экологической обстановки в Алматы. Власти города неохотно идут на диалог с противниками проекта. Например, 20 февраля гражданских активистов движения «Защитим Кок-Жайлау», пришедших на отчетную встречу с акимом Алматы Б. Байбеком, задержала полиция. Как сообщил глава общественного фонда Liberty Галым Агелеуов, полиция задержала Андрея и Алису Бузыкиных, пришедших на отчетную встречу, а 19 февраля поздно вечером полиция приехала домой к Дильнар Инсеновой и Сахибе Жанабаевой с требованием, чтобы они не приходили на встречу с акимом. Позже пресс-служба департамента полиции Алматы распространила сообщение с утверждением о том, что активисты задержаны якобы за то, что пытались сорвать проведение отчетной встречи.