Атырау. 3 апреля. КазТАГ — Ущерб от гибели рыбы осетровых пород в Атырауской области назвали в одном из предприятий, передает корреспондент агентства.

«Всем известно, что в конце прошлого года в Атырау на реке Урал произошла массовая гибель рыбы. На нашем предприятии, которая занималась разведением рыбы осетровых пород, погибли 101 тонны рыбы – это 36 тыс. единиц осетровых. На сегодня, по нашим подсчетам, предприятию нанесен ущерб в сумму Т1 млрд 214 млн. В этом году мы могли получить от этих рыб до полутонны икры», — сказал директор Атырауского филиала ТОО «Луговской конный завод» Амиржан Шауданов в среду.

Ранее была озвучена сумма ущерба от гибели осетровых рыб в Урало-Атырауском рыбоводном заводе – Т433 млн. Данный завод состоит на балансе государства.

Напомним, 29 марта на брифинге в Атырау ИО заместителя председателя комитета лесного хозяйства и животного мира минсельхоза Нариман Жунусов заявил, что чиновники не связывают замор рыбы в Ойыле с массовым отравлением на Урале. Он добавил, что погибший карась не имеет рыбохозяйственного значения.

31 марта стало известно количество погибшей в реке Ойыл в Атырауской области рыбы. По предварительной информации, погибло около 5 тонн рыбы на участке реки.

В конце 2018 года в Урале была отмечена массовая гибель рыбы. По факту гибели рыбы было заведено два уголовных дела по ч. 2 ст. 328 (загрязнение поверхностных вод, причинившие крупный ущерб окружающей среде) УК РК и ч. 2 ст. 204 (уничтожение чужого имущества, причинившего особо крупный ущерб) УК РК. В данное время ведется следствие, которое определит виновных в произошедшем. Расследование находится на контроле руководителей МВД. Сотрудники полиции и ветеринары контролируют точки сбыта рыбной продукции, экологи ежедневно берут пробы из реки Урал. Случаев отравления рыбой или водой среди населения зафиксировано не было.

17 марта стало известно, что межведомственная комиссия, которая занимается расследованием массовой гибели рыбы, обнаружила пять несанкционированных источников сброса в реку Урал.

20 марта сообщалось, что впервые после массового отравления рыбы в Урале удалось выловить осетров.