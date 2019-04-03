Алматы. 3 апреля. КазТАГ — Президент России Владимир Путин охарактеризовал первые переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщает ТАСС.

«Состоявшиеся переговоры прошли в конструктивной и деловой обстановке, в полном соответствии с традициями, которые сложились за годы нашей плодотворной совместной работы с основателем казахстанского государства, первым президентом Республики Нурсултаном Назарбаевым», — сказал Путин журналистам по итогам российско-казахстанских переговоров в среду.

Он поблагодарил Токаева за то, что он совершил первый официальный зарубежный визит именно в Россию.

Президент РФ напомнил, что Токаев, работая на предыдущих должностях, «поддерживал тесные контакты с российскими коллегами».

«Не сомневаемся, что на посту президента Казахстана он будет уделять постоянное внимание дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества и союзнических отношений между нашими странами», — отметил российский лидер.

Путин сообщил, что в подписанном по итогам нынешних переговоров заявлении президентов «отражен обоюдный настрой на укрепление всеобъемлющего российско-казахстанского стратегического партнерства, поставлены серьезные и ответственные задачи по его дальнейшему развитию».

«Россией и Казахстаном накоплен большой опыт взаимодействия в разных областях, договорно-правовая база включает свыше 450 межгосударственных и межправительственных документов», — напомнил глава российского государства, особо выделив договор о добрососедстве и союзничестве в ХХI веке.

По его мнению, этот документ «позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее, строить планы для движения вперед, расширять сотрудничество в самых разных сферах».

Президент РФ подчеркнул, что на нынешних переговорах речь шла о российско-казахстанских отношениях, состоялся обмен мнениями по региональным и международным проблемам, о динамике интеграционных процессов на евразийском пространстве.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в среду с официальным визитом в Россию по приглашению Владимира Путина. Это первый зарубежный визит Токаева с момента его вступления в должность президента 20 марта.

19 марта первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о прекращении своих полномочий на посту главы государства с 20 марта 2019 года. До очередных президентских выборов временно руководить государством будет экс-спикер сената Токаев.