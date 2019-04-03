Алматы. 3 апреля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Займы на инфраструктуру берет не только Казахстан, но и другие страны, считает эксперт Института мировой экономики и политики (ИМЭП) при Фонде первого президента Республик Казахстан – Елбасы (ФПП) Камила Ковязина.

«Казахстан не первая и не единственная страна, которая использует заемные средства для строительства крупных инфраструктурных объектов. Так делают все страны мира», — прокомментировала Ковязина для МИА КазТАГ сообщение о том, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) рассматривает возможность выдачи кредита до $225 млн на строительство Большой алматинской кольцевой автомобильной дороги (БАКАД).

В той же инициативе «Один пояс – один путь», продолжила эксперт, принимают участие десятки стран, причем в некоторых проектах страны могут выступать инвесторами, а в некоторых – реципиентами инвестиций или займов.

«Подобные займы обычно берутся, когда есть необходимость в «длинных» деньгах в крупных объемах. Так же, как и физические лица берут кредит в банке, чтобы купить дом или сделать ремонт, страны берут кредиты у международных организаций. Главное при этом – чтобы проект себя окупил», — полагает собеседник агентства.

Предполагается, дополнила спикер, что строительство БАКАД будет иметь несколько эффектов.

«В краткосрочной перспективе проект создаст несколько тысяч рабочих мест. В долгосрочной – позволит разгрузить транспортную систему Алматы, снизит экологическую нагрузку», — подытожила Ковязина.

Напомним, ранее на сайте ЕБРР было размещено сообщение, что банк рассматривает возможность выдачи Казахстану кредита до $225 млн на строительство БАКАД. Согласно сообщению, ожидается, что остаток основного долга будет предоставлен другими международными финансовыми институтами. Общая стоимость проекта оценивается примерно в $750 млн. Предоставление инвестиций включает выдачу долгового финансирования для строительства и эксплуатации 66 км кольцевой дороги вокруг Алматы в Казахстане, которая будет осуществляться ТОО «Bakad Investment and Operation».