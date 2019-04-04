Алматинскую область рассматривают для строительства АЭС в Казахстане

Астана. 4 апреля. КазТАГ – Баубек Коныров. Возможным местом для строительства АЭС в Казахстане может стать поселок Улкен в Алматинской области, сообщил заместитель министра энергетики РК Магзум Мирзагалиев.

«Мы будем заниматься продолжением изучения этого вопроса. Но конкретно вопрос по решению по строительству АЭС еще не принято. Площадку определили в Алматинской области поселок Улкен», — сообщил Мирзагалиев в кулуарах сената в четверг.

Он добавил, что пока только определена площадка и будут подбирать подходящую технологию.

«Это вопрос, который требует дополнительного изучения. В любом случае, учитывая наши долгосрочное и долголетнее сотрудничество с Россией, потом вы знаете у нас есть общие проекты, связанные с добычей урана. Это все вопросы, которые стоят на ежедневной повестке дня», — объяснил замминистра.

Ранее министерство энергетики сообщало, что принятие решения по сооружению атомных электростанций в Казахстане перенесли на один год. Как поясняли в минэнерго, с учетом требований экологического законодательства разрабатывается ТЭО по строительству АЭС в районах города Курчатов Восточно-Казахстанской области и поселка Улькен Жамбылского района Алматинской области. При этом сообщалось, что разработка ТЭО может занять 2-3 года.