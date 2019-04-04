«Президенты РК Токаев и РФ Путин сделали совместное заявление». «Первые 100 дней не принято жестко спрашивать с нового главы государства». «Какое будущее ждет Казахстан без Нурсултана Назарбаева?». «Станет ли Дарига Назарбаева президентом?»

KAZPRAVDA.KZ. «Президенты РК и РФ сделали совместное заявление» — Президент РК Касым-Жомарт ТОКАЕВ и Глава Российской Федерации Владимир ПУТИН по итогам встречи сделали совместное заявление. По приглашению Владимира Путина Касым-Жомарт Токаев 3-4 апреля 2019 года посетил Российскую Федерацию с официальным визитом. В ходе переговоров, прошедших в открытой, дружественной и конструктивной атмосфере, главы государств обстоятельно обсудили ключевые вопросы двусторонних отношений, сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также актуальные региональные и международные проблемы, представляющие взаимный интерес.
AZATTYQ.ORG. «Досым Сатпаев: «Внешняя политика Казахстана по отношению к России будет иметь инерционный характер»» — Я думаю, что это опять же попытка показать Москве, что никаких кардинальных изменений казахстанское руководство предпринимать не собирается, и от нового президента не стоит ожидать непредсказуемых действий, способных насторожить Россию. И Россия, и Китай, и США поддержат любого потенциального руководителя Казахстана, если он будет продолжать многовекторную политику, заложенную Назарбаевым. Но здесь есть большое противоречие между действиями руководства Казахстана в тесном сотрудничестве с Китаем и Россией и тем, как к этому относится казахстанское общество изнутри. В этом плане общество менее монолитно: здесь сильны и антикитайские, и антироссийские настроения. И со временем этот тренд будет только расти.
CAMONITOR.KZ. «Какое будущее ждет Казахстан без Нурсултана Назарбаева?» — Довольно часто в зарубежной прессе можно прочитать, что будущее Казахстана без Нурсултана НАЗАРБАЕВА туманно и неопределенно. Чем продиктованы подобные выводы, насколько они реалистичны, и выглядит ли ситуация туманной и неопределенной внутри самого Казахстана? Уразгали СЕЛЬТЕЕВ, политолог: «Внешние партнеры могут считать внутриполитические риски слишком высокими для себя». Султанбек СУЛТАНГАЛИЕВ, политолог: «Неопределенность перешла в стадию нормальной политической интриги». Замир КАРАЖАНОВ, политолог: «Нам есть над чем работать, чтобы выйти на траекторию устойчивого развития». Ерлан СЕЙТИМОВ, бизнес-консультант: «Отырса опақ, тұрса сопақ».
SPIK.KZ. «Касым-Жомарт Токаев не мракобес, и это …зачод!» — Первое интервью президент ТОКАЕВ дал отечественным СМИ на казахском языке, а первый зарубежный визит у него в Россию. В этом плане все логично и в русле доктрины Елбасы. Новый президент лишен излишних понтов, что лично мне импонирует. Не стал же он собирать медиа-форум и отвечать на вопросы китайских, английских и французских журналистов соответственно на мандаринском диалекте, английском и французском языках, которыми владеет не хуже казахского. Про русский язык я вообще молчу, ведь парень из «асфальтовых» казахов-алматинцев первой волны. В общем, у главы государства есть чувство меры, а для человека при власти, да еще в Казахстане – это просто редкое качество… Первые 100 дней не принято жестко спрашивать с нового главы государства, ибо ему для начала надо освоиться и приноровиться к новому месту. Однако время пошло и пресловутые сто дней пролетят очень быстро. Тогда уже можно будет составить общую картину, как у Касым-Жомарта Токаева соотносятся слова и дела, насколько прочна его политическая воля и будет ли проводимая работа реально системной, в пользу развития и прогресса, на реальное благо Казахстана.
EXCLUSIVE.KZ. Карлыгаш ЕЖЕНОВА – «Станет ли Дарига Назарбаева президентом?» — Если проанализировать биографию Дариги НАЗАРБАЕВОЙ, которая все чаще называется как преемница своего отца, то можно смело сделать вывод, что именно он всегда был ее главным препятствием к успеху. По крайней мере, такой вывод можно сделать из онлайн-расследования, которое провел exclusive.kz… Однако, судьба Дариги Назарбаевой еще раз доказала, что даже членам семьи не дозволено быть самостоятельными. Тем не менее, тренд ХХ1 века – нарастание мягкой силы в политике. Об этом говорит успех 48-летней Марин Ле Пен, главной женщине во французской политике, 46-летней Колинды Грабар-Китарович, первой женщины-президенты в истории современной Хорватии, президента Грузии Салома Зурабишвили, 29-летней Александрии Окасио-Кортес, нью-йоркской конгрессвумен, о которой ещё год не знал практически никто, премьер-министра Cербии Аны Брнабич. Но ни одна из них не была дочерью президента.
TIME.KZ. «Повторение пройденного?» — На строительном рынке появились симптомы, схожие с теми, что уже наблюдались в 2007 году. В последние годы в стране без шуток наблюдаются небывалые темпы жилищного строительства. В 2018 году в общем (вместе с ИЖС) было возведено около 13,5 миллиона квадратных метров жилья, в планах на этот год, по данным Министерства индустрии и инвестиционного развития, значится тоже 13 миллионов. Но беда в том, что покупать уже некому.
«Жестокие игры» — Какова реальная картина того, как живут в колониях заключенные? Газета “Время” получила ответ на этот вопрос не от правозащитников, которых в нашем обществе склонны подозревать в отработке грантов и сгущении красок, и не от родственников самих заключенных, а от органов надзора. Подробности жизни в колонии вызывают ужас и отвращение, и мы не уверены, что всем нужно читать эту статью. Информация из учреждения АП-162/3, называемого в народе 18-й колонией общего режима, начала просачиваться три года назад, когда там с перерезанным горлом был найден пятикратный чемпион Казахстана по дзюдо, вице-президент областной Федерации дзюдо Бахытжан АБДЫКАРИМОВ, отбывавший срок за нанесение тяжких телесных повреждений со смертельным исходом.
CARAVAN.KZ. «Дикий случай рукоприкладства в Центре для детей с психоневрологическими отклонениями вызвал шок» — Воспитатели били и унижали детей, заставляли работать. 9 сотрудников учреждения отстранены от своих обязанностей. В центре живут 98 детей, оставшихся без попечения родителей. Факты жестокого обращения и применения физической силы воспитателями выявили прокуроры при проверке учреждения. Спикер сената парламента Дарига НАЗАРБАЕВА назвала поступок воспитателей бесчеловечным. Виновные в жестоком обращении с детьми должны быть строго наказаны.
KAPITAL.KZ. «Декларирование не панацея для вывода экономики из тени» — Сроки внедрения всеобщего декларирование сдвигаются уже в пятый раз. Госслужащие должны были начать декларировать доходы с 2020 года. Но в итоге сроки были сдвинуты на 2021 год. По мнению экспертов, это решение является обоснованным. До сих пор до конца не продуманы техническая и законодательная базы, а прием бумажных деклараций может вызвать настоящий коллапс. К тому же некоторые аналитики уверены, что «очистить» экономику с помощью всеобщего декларирования вряд ли удастся.
KURSIV.KZ. «Миллиардные инвестиции, вкладываемые в нефтегазовые проекты РК, остаются за рубежом» — За последние 25 лет, с тех пор как были запущены такие крупные нефтегазовые проекты, как Карачаганак, Кашаган и Тенгиз, куда было инвестировано свыше $121 миллиарда, показатели по закупке казахстанских товаров остаются на уровне 5%. Казахстанская нефтесервисная индустрия за этот период значительно расширила спектр своих услуг. Но иностранные недропользователи чаще всего доверяют казахстанским предприятиям лишь поставки недорогих товаров, размещая крупные заказы за рубежом.
365INFO.KZ. «Нацбанку следует отказаться от своих филиалов и непрофильных функций» — Подготовлен проект указа президента об оптимизации структуры регулятора. Сейчас на Нацбанкв общей сложности работают 3,6 тыс. человек. Останется 2,5 тысячи. Сюда включены центральный аппарат, его филиалы и представительства. Под сокращение попадут сотрудники РГП, находящиеся в подчинении регулятора. Если совершенно безболезненно для работы этого госоргана можно попрощаться с тысячей сотрудников, зачем их принимали на работу? Этот и другие вопросы мы задали экономисту Асету НАУРЫЗБАЕВУ — В свое время Нацбанк прирастал за счет того, что к нему присоединили Агентства по регулированию фондового рынка, финнадзору и так далее. Понятно, что чиновники плодились. Конечно, за столько лет Нацбанк, как и любая бюрократическая организация, прирастал ненужными функциями.
REZONANS.KZ. Сагит ОСПАНОВ – «Фондов больше, чем проектов» — На фоне серьезных политических изменений в стране практически не замеченным осталось важнейшее экономическое событие. Речь идет о формировании фонда прямых инвестиций «Казахстанский инвестиционный фонд развития». Уже принято решение о его финансовом наполнении – 370 миллиардов тенге. Эти средства поступят из Национального фонда, но вкладываться они будут, как было объявлено, при условии привлечения частных инвестиций в соотношении один к двум. Иными словами, общая «инвестиционная мощность» нового фонда составит 1 триллион 110 миллиардов тенге.
«Преступность будет процветать?» — Казахстанцев потрясла очередная кража автозеркал у другого олимпийского чемпиона – Дмитрия БАЛАНДИНА. Страшным дежавю они назвали кражу, произошедшую вблизи рокового места, где летом 2018 года автоворами был убит Денис ТЕН. А последовавшие разъяснения МВД РК, оценивающие преступление как совпадение, и вовсе вызвали бурную реакцию в соцсетях. Депутаты Парламента Казахстана считают, что преступность в нынешних либеральных условиях будет и далее сохраняться. Почему и как с ней бороться? Об этом они поделились своим мнением.
TENGRINEWS.KZ. Эрик БАЙЖУНУСОВ – «Почему в поликлиниках очереди?» — Обычная поликлиника, типовая, на 500 посещений в смену, рассчитана на 30-40 тысяч прикрепленного населения. На деле к ней прикрепляется от 40 до 80 тысяч населения, вот и считайте. Поэтому врачи работают с большой перегрузкой, не хватает иногда обычных площадей. Вы же видите, что иногда в одном кабинете сидят по два врача. Это как раз связано с этим. По сути, около 80 процентов посещений в поликлиниках только ради «Мне бы спросить…». Плюс всевозможные справки. Плюс выписать рецепт и многое другое, что можно было бы давно перевести в цифровой формат.
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