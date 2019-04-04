«Президенты РК Токаев и РФ Путин сделали совместное заявление». «Первые 100 дней не принято жестко спрашивать с нового главы государства». «Какое будущее ждет Казахстан без Нурсултана Назарбаева?». «Станет ли Дарига Назарбаева президентом?»

Сетевой Казахстан 4 апреля 2019г.

KAZPRAVDA . KZ . «Президенты РК и РФ сделали совместное заявление» — Президент РК Касым-Жомарт ТОКАЕВ и Глава Российской Федерации Владимир ПУТИН по итогам встречи сделали совместное заявление. По приглашению Владимира Путина Касым-Жомарт Токаев 3-4 апреля 2019 года посетил Российскую Федерацию с официальным визитом. В ходе переговоров, прошедших в открытой, дружественной и конструктивной атмосфере, главы государств обстоятельно обсудили ключевые вопросы двусторонних отношений, сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также актуальные региональные и международные проблемы, представляющие взаимный интерес.

AZATTYQ . ORG . «Досым Сатпаев: «Внешняя политика Казахстана по отношению к России будет иметь инерционный характер»» — Я думаю, что это опять же попытка показать Москве, что никаких кардинальных изменений казахстанское руководство предпринимать не собирается, и от нового президента не стоит ожидать непредсказуемых действий, способных насторожить Россию. И Россия, и Китай, и США поддержат любого потенциального руководителя Казахстана, если он будет продолжать многовекторную политику, заложенную Назарбаевым. Но здесь есть большое противоречие между действиями руководства Казахстана в тесном сотрудничестве с Китаем и Россией и тем, как к этому относится казахстанское общество изнутри. В этом плане общество менее монолитно: здесь сильны и антикитайские, и антироссийские настроения. И со временем этот тренд будет только расти.

CAMONITOR . KZ . «Какое будущее ждет Казахстан без Нурсултана Назарбаева?» — Довольно часто в зарубежной прессе можно прочитать, что будущее Казахстана без Нурсултана НАЗАРБАЕВА туманно и неопределенно. Чем продиктованы подобные выводы, насколько они реалистичны, и выглядит ли ситуация туманной и неопределенной внутри самого Казахстана? Уразгали СЕЛЬТЕЕВ, политолог: «Внешние партнеры могут считать внутриполитические риски слишком высокими для себя». Султанбек СУЛТАНГАЛИЕВ, политолог: «Неопределенность перешла в стадию нормальной политической интриги». Замир КАРАЖАНОВ, политолог: «Нам есть над чем работать, чтобы выйти на траекторию устойчивого развития». Ерлан СЕЙТИМОВ, бизнес-консультант: «Отырса опақ, тұрса сопақ».

SPIK . KZ . «Касым-Жомарт Токаев не мракобес, и это …зачод!» — Первое интервью президент ТОКАЕВ дал отечественным СМИ на казахском языке, а первый зарубежный визит у него в Россию. В этом плане все логично и в русле доктрины Елбасы. Новый президент лишен излишних понтов, что лично мне импонирует. Не стал же он собирать медиа-форум и отвечать на вопросы китайских, английских и французских журналистов соответственно на мандаринском диалекте, английском и французском языках, которыми владеет не хуже казахского. Про русский язык я вообще молчу, ведь парень из «асфальтовых» казахов-алматинцев первой волны. В общем, у главы государства есть чувство меры, а для человека при власти, да еще в Казахстане – это просто редкое качество… Первые 100 дней не принято жестко спрашивать с нового главы государства, ибо ему для начала надо освоиться и приноровиться к новому месту. Однако время пошло и пресловутые сто дней пролетят очень быстро. Тогда уже можно будет составить общую картину, как у Касым-Жомарта Токаева соотносятся слова и дела, насколько прочна его политическая воля и будет ли проводимая работа реально системной, в пользу развития и прогресса, на реальное благо Казахстана.

EXCLUSIVE . KZ . Карлыгаш ЕЖЕНОВА – «Станет ли Дарига Назарбаева президентом?» — Если проанализировать биографию Дариги НАЗАРБАЕВОЙ, которая все чаще называется как преемница своего отца, то можно смело сделать вывод, что именно он всегда был ее главным препятствием к успеху. По крайней мере, такой вывод можно сделать из онлайн-расследования, которое провел exclusive.kz… Однако, судьба Дариги Назарбаевой еще раз доказала, что даже членам семьи не дозволено быть самостоятельными. Тем не менее, тренд ХХ1 века – нарастание мягкой силы в политике. Об этом говорит успех 48-летней Марин Ле Пен, главной женщине во французской политике, 46-летней Колинды Грабар-Китарович, первой женщины-президенты в истории современной Хорватии, президента Грузии Салома Зурабишвили, 29-летней Александрии Окасио-Кортес, нью-йоркской конгрессвумен, о которой ещё год не знал практически никто, премьер-министра Cербии Аны Брнабич. Но ни одна из них не была дочерью президента.

TIME . KZ . «Повторение пройденного?» — На строительном рынке появились симптомы, схожие с теми, что уже наблюдались в 2007 году. В последние годы в стране без шуток наблюдаются небывалые темпы жилищного строительства. В 2018 году в общем (вместе с ИЖС) было возведено около 13,5 миллиона квадратных метров жилья, в планах на этот год, по данным Министерства индустрии и инвестиционного развития, значится тоже 13 миллионов. Но беда в том, что покупать уже некому.

«Жестокие игры» — Какова реальная картина того, как живут в колониях заключенные? Газета “Время” получила ответ на этот вопрос не от правозащитников, которых в нашем обществе склонны подозревать в отработке грантов и сгущении красок, и не от родственников самих заключенных, а от органов надзора. Подробности жизни в колонии вызывают ужас и отвращение, и мы не уверены, что всем нужно читать эту статью. Информация из учреждения АП-162/3, называемого в народе 18-й колонией общего режима, начала просачиваться три года назад, когда там с перерезанным горлом был найден пятикратный чемпион Казахстана по дзюдо, вице-президент областной Федерации дзюдо Бахытжан АБДЫКАРИМОВ, отбывавший срок за нанесение тяжких телесных повреждений со смертельным исходом.

CARAVAN . KZ . «Дикий случай рукоприкладства в Центре для детей с психоневрологическими отклонениями вызвал шок» — Воспитатели били и унижали детей, заставляли работать. 9 сотрудников учреждения отстранены от своих обязанностей. В центре живут 98 детей, оставшихся без попечения родителей. Факты жестокого обращения и применения физической силы воспитателями выявили прокуроры при проверке учреждения. Спикер сената парламента Дарига НАЗАРБАЕВА назвала поступок воспитателей бесчеловечным. Виновные в жестоком обращении с детьми должны быть строго наказаны.

KAPITAL . KZ . «Декларирование не панацея для вывода экономики из тени» — Сроки внедрения всеобщего декларирование сдвигаются уже в пятый раз. Госслужащие должны были начать декларировать доходы с 2020 года. Но в итоге сроки были сдвинуты на 2021 год. По мнению экспертов, это решение является обоснованным. До сих пор до конца не продуманы техническая и законодательная базы, а прием бумажных деклараций может вызвать настоящий коллапс. К тому же некоторые аналитики уверены, что «очистить» экономику с помощью всеобщего декларирования вряд ли удастся.

KURSIV . KZ . «Миллиардные инвестиции, вкладываемые в нефтегазовые проекты РК, остаются за рубежом» — За последние 25 лет, с тех пор как были запущены такие крупные нефтегазовые проекты, как Карачаганак, Кашаган и Тенгиз, куда было инвестировано свыше $121 миллиарда, показатели по закупке казахстанских товаров остаются на уровне 5%. Казахстанская нефтесервисная индустрия за этот период значительно расширила спектр своих услуг. Но иностранные недропользователи чаще всего доверяют казахстанским предприятиям лишь поставки недорогих товаров, размещая крупные заказы за рубежом.

365 INFO . KZ . «Нацбанку следует отказаться от своих филиалов и непрофильных функций» — Подготовлен проект указа президента об оптимизации структуры регулятора. Сейчас на Нацбанкв общей сложности работают 3,6 тыс. человек. Останется 2,5 тысячи. Сюда включены центральный аппарат, его филиалы и представительства. Под сокращение попадут сотрудники РГП, находящиеся в подчинении регулятора. Если совершенно безболезненно для работы этого госоргана можно попрощаться с тысячей сотрудников, зачем их принимали на работу? Этот и другие вопросы мы задали экономисту Асету НАУРЫЗБАЕВУ — В свое время Нацбанк прирастал за счет того, что к нему присоединили Агентства по регулированию фондового рынка, финнадзору и так далее. Понятно, что чиновники плодились. Конечно, за столько лет Нацбанк, как и любая бюрократическая организация, прирастал ненужными функциями.

REZONANS . KZ . Сагит ОСПАНОВ – «Фондов больше, чем проектов» — На фоне серьезных политических изменений в стране практически не замеченным осталось важнейшее экономическое событие. Речь идет о формировании фонда прямых инвестиций «Казахстанский инвестиционный фонд развития». Уже принято решение о его финансовом наполнении – 370 миллиардов тенге. Эти средства поступят из Национального фонда, но вкладываться они будут, как было объявлено, при условии привлечения частных инвестиций в соотношении один к двум. Иными словами, общая «инвестиционная мощность» нового фонда составит 1 триллион 110 миллиардов тенге.

«Преступность будет процветать?» — Казахстанцев потрясла очередная кража автозеркал у другого олимпийского чемпиона – Дмитрия БАЛАНДИНА. Страшным дежавю они назвали кражу, произошедшую вблизи рокового места, где летом 2018 года автоворами был убит Денис ТЕН. А последовавшие разъяснения МВД РК, оценивающие преступление как совпадение, и вовсе вызвали бурную реакцию в соцсетях. Депутаты Парламента Казахстана считают, что преступность в нынешних либеральных условиях будет и далее сохраняться. Почему и как с ней бороться? Об этом они поделились своим мнением.

TENGRINEWS . KZ . Эрик БАЙЖУНУСОВ – «Почему в поликлиниках очереди?» — Обычная поликлиника, типовая, на 500 посещений в смену, рассчитана на 30-40 тысяч прикрепленного населения. На деле к ней прикрепляется от 40 до 80 тысяч населения, вот и считайте. Поэтому врачи работают с большой перегрузкой, не хватает иногда обычных площадей. Вы же видите, что иногда в одном кабинете сидят по два врача. Это как раз связано с этим. По сути, около 80 процентов посещений в поликлиниках только ради «Мне бы спросить…». Плюс всевозможные справки. Плюс выписать рецепт и многое другое, что можно было бы давно перевести в цифровой формат.

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