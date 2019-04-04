Более тысячи казахстанцев обучается в Уральском федеральном университете

Алматы. 4 апреля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Более тысячи граждан Казахстана обучается в российском Уральском федеральном университете, сообщил ректор университета Виктор Кокшаров.

«В Уральском федеральном университете обучается более 1100 граждан Казахстана, реализуются программы двойных дипломов совместно с Казахским национальным университетом имени Аль-Фараби, Евразийским университетом им. Гумилева», — сказал Кокшаров на Международной научно-практической конференции «Инновации в области естественных наук как основа экспортоориентированной индустриализации Казахстана» в четверг в Алматы.

По его словам, президент Казахстанской национальной академии естественных наук Нуртай Абыкаев является выпускником Уральского федерального университета.

«За последние четыре года более 1,5 млн рублей, полученных от управления целевым капиталом (эндаумент-фонда университета – КазТАГ), было направлено на стипендии и научные гранты студентам-гражданам РК», — добавил Кокшаров.

Кроме уже имеющихся совместных казахстанско-российских проектов, в июле 2019 года университет, по ожиданиям ректора, подпишет еще ряд соглашений и контрактов с казахстанскими предприятиями и научными учреждениями.