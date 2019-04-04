Павлодар. 4 апреля. КазТАГ — Досудебное расследование начато по факту самоподжога в Аксу, в результате которого один человек погиб, 13 пострадали, в том числе 5 детей, передает корреспондент агентства.

«3 апреля в 21.08 в отдел полиции Аксу поступило сообщение о пожаре по ул. Б. Момышулы, 161 «А». В результате самоподжога мужчина 1968 г.р. погиб, 5 человек госпитализированы в больницу с диагнозом «термический ожог общей площадью от 20 до 80%», 5 несовершеннолетних госпитализированы с отравлением угарного газа. Данный факт внесен в единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по ст.105 (доведение до самоубийства) УК РК. Назначен ряд экспертиз. Проводится проверка», — сообщили в пресс-службе департамента полиции (ДП) Павлодарской области в четверг.

Как отметили в департаменте, установлено, что ранее между супругами происходили семейные ссоры, погибший злоупотреблял спиртными напитками.

«12 февраля привлекался к административной ответственности по ч. 1 ст. 434 (мелкое хулиганство) КоАП – наложен штраф в размере Т12 625. 2 апреля привлекался по ч. 1 ст. 73 КоАП за противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений, однако суд Аксу в установлении особых требований отказал, в связи с примирением сторон», — резюмировали в областном ДП.

Ранее сообщалось, что в Аксу в результате самоподжога один человек погиб, 13 пострадали, в том числе 5 детей. В «скорой» сообщали, что вызов поступил от соседей, что по адресу Б. Момышулы, 161 «А» мужчина облил себя бензином и поджег. Очевидцы сообщили, что у супруги погибшего был день рождения. Гости сели за стол, после чего 50-летний хозяин дома ушел, а затем вернулся с 5-литровой канистрой бензина и попросил увести детей. После того, как супруга выполнила просьбу, мужчина взял спички и поджег себя. Друзья, которые пытались его удержать, получили ожоги и были госпитализированы в центральную больницу Аксу. В результате сам мужчина скончался, еще 13 человек пострадали.