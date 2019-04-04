Муниципальные выборы в Турции – это совсем не то, что в Казахстане 04.04.2019 12:30 Владислав ЮРИЦЫН За рубежом 108 0 Политолог Ислам Кураев о специфике борьбы Эрдогана за крупные города Похожие материалы: Досрочных выборов не будет, считает Олжас Сулейменов «Правомочен ли Токаев? Конституционные основы смены власти в Казахстане». «Выборы нового президента Казахстана: Когда? Кого? Почему?». «В обществе назрела необходимость в переменах». «Дети богачей смотрят на учителя, как на домработницу» Студентка из Казахстана найдена мертвой в Турции Выборы президента Казахстана могут быть проведены досрочно Назарбаев провел телефонные переговоры с президентом Польши и экс-президентом Турции