Доллар незначительно подешевел в обменниках Астаны, в Алматы и Шымкенте – не изменился

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Алматы. 4 апреля. КазТАГ – Доллар США относительно данных за среду незначительно подешевел в четверг в пунктах обмена валют Астаны, в Алматы и Шымкенте – не изменился, сообщает Kurs.kz.

В Астане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т378,2, а продажи – Т379,7.

В Алматы в пунктах обмена валют $1 покупают в среднем по Т378,8, а продают по Т380,3.

В Шымкенте $1 в среднем покупают в обменниках по Т377, а продают по Т380,5.

Официальный курс доллара США, установленный Нацбанком Казахстана на среду, составляет Т379,66.

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