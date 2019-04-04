Какие документы приняты и подписаны по итогам визита Токаева в Москву

Астана. 4 апреля. КазТАГ — Какие документы приняты и подписаны по итогам визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Москву, рассказали в пресс-службе главы государства.

«По итогам официального визита были приняты и подписаны следующие документы: совместное заявление президента РК Касым-Жомарта Токаева и президента РФ Владимира Путина; программа совместных действий в области российско-казахстанской производственной кооперации; соглашение между правительством РК и правительством РФ по газоснабжению комплекса «Байконур»; двусторонний план сотрудничества между министерством цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК и министерством промышленности и торговли РФ в области научно-технической кооперации предприятий», — сообщили в Акорде.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл 3 апреля с официальным визитом в Россию по приглашению Владимира Путина. Это первый зарубежный визит Токаева с момента его вступления в должность президента 20 марта.

19 марта первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о прекращении своих полномочий на посту главы государства с 20 марта 2019 года. До очередных президентских выборов временно руководить государством будет экс-спикер сената Токаев.