Есжан Биртанов вышел из состава СД ЖССБ

Алматы. 4 апреля. КазТАГ – Изменен состав совета директоров АО «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана», сообщается на сайте KASE.

Так, исключен по собственной инициативе из состава совета директоров Жилстройсбербанка член СД Биртанов Есжан Амантаевич.

Биртанов в марте 2019 года назначен заместителем председателя Нацбанка Казахстана.

Теперь совет директоров ЖССБ состоит из пяти человек: председатель Айдар Арифханов, член СД Ляззат Ибрагимова, члены СД – независимые директора Досым Кыдырбаев, Александр Барунин и Мирас Ибрашев.