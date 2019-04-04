В ближайшие полгода многие вещи, которые будут происходить с «Цеснабанком», могут быть интерпретированы неверно

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Алматы. 4 апреля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. В ближайшие полгода многие вещи, которые будут происходить с АО «Цеснабанк», могут быть интерпретированы неверно, предупредил финансовый консультант Расул Рысмамбетов.

«Тяжело сказать, какие были другие обстоятельства для убытков (в феврале 2019 года убытки «Цеснабанка» составили 215,5 млрд тенге – КазТАГ). Обычно, это снижение доходов от кредитных выплат клиентов и невозможность быстро снизить расходы. В целом, это следы стратегии банка от прошлых акционеров, которая не учитывала нынешние рыночные риски. Вдобавок к спорной корпоративной стратегии прибавилось низкое качество менеджмента. В ближайшие полгода на банк могут обращать внимание только специалисты, потому что многие вещи, которые будут с ним происходить могут быть интерпретированы неверно», — прокомментировал Рысмамбетов для КазТАГ сообщение о том, что в феврале активы БВУ страны показали снижение на 2,5%, а 41,8% этой доли принадлежит «Цеснабанку».

Общеизвестный факт о том, что в феврале почти 42% доли снижения активов банков второго уровня пришлись на «Цеснабанк», эксперт объяснил тем, что «речь идет о списаниях в портфеле банка».

«В Цесну пришли новые акционеры и по мнению их менеджемента – ситуация не такая радужная. Так что основной причиной, вероятно, стал разный взгляд на качество активов банка – прошлого и нынешнего менеджмента», — полагает собеседник агентства.

Кроме того, согласно имеющейся информации, в феврале доля NPL или просроченных кредитов выросла с 8,1% до 8,3% в основном за счет признания проблемных ссуд «Цеснабанком» и Bank RBK. Признание проблемных ссуд, по мнению спикера, «нормальная процедура».

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«Обычно банки оттягивают признание до конца IV квартала и если клиент не выплачивает кредит, то банки, тяжело вздыхая, признают, что выданные кредиты оказались проблемными», — поделился наблюдениями Рысмамбетов.

Именно с этим, продолжил эксперт, и связан рост провизий.

«Потому что, когда банк признает часть своих кредитов некачественными, то он обязан нарастить провизии. С введением риск-ориентированного надзора банкам лучше самим побыстрее признать проблемы, пока это не сделал регулятор с вытекающими санкциями», — пояснил собеседник агентства.

На вопрос, почему у «Цеснабанка» заметно выросли обязательства и снизились размеры собственного капитала, спикер предположил, что «банк, вероятно, кредитуется и делает это под гарантии акционеров».

«Именно поэтому банку еще дают деньги. Снижение капитала очевидно связано с поглощением убытков за счет капитала. То есть собственный капитал банков как раз используется для таких сложных периодов. Это значит, что ничего необычного не происходит», — уверен Рысмамбетов.

Он выразил сожаление по поводу того, «что в Казахстане практически нет специалистов по банковской стратегии».

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«Чтобы разработать такую стратегию (для банка – КазТАГ), надо четко понимать, что творится в экономике страны и, отталкиваясь от объективных данных, следует сделать прогноз хотя бы на 1-1,5 года вперед. Я с пониманием отношусь к ситуации, когда банковский менеджмент планирует в горизонте двух кварталов и сетует на волатильность рынка – потому что разработка корпоративной стратегии требует не только понимания финансов, но и специального образования», — убежден эксперт.

Наши банки не осознают, что такое стратегия, констатировал собеседник агентства, как она составляется, как делать прогноз на рынке, как вносить коррективы в стратегию и отслеживать ее исполнение.

«Пока такого осознания нет, нас всегда будет ждать перманентный банковский кризис, когда все игроки бегут в одну нишу и толкаются там, вместо того, чтобы предвосхитить развитие событий. Это было с ипотекой, это сейчас будет с пузырем потребительского кредитования, а после потребкредитов банки будут испытывать кризис в private banking (управление деньгами)», — подытожил Рысмамбетов.

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