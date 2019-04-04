По словам политологов, на втором этапе выборов Порошенко предстоит тяжелая борьба не в последнюю очередь потому, что он остается одним из самых богатых людей на Украине

Газета New York Times опубликовала переданную из Киева аналитическую статью Юлии Мендель и Нила Макфаркуара под названием «In Ukraine Presidential Runoff, It’s Comic Versus Chocolate King» — «На Украине второй тур президентских выборов – это комик против шоколадного короля».

В ней говорится так: «Господин Зеленский позиционирует себя как бунтарь, противостоящий усталой старой гвардии, которая отказывалась воспринимать его всерьез. Он принял участие в выборах наряду с 38 другими, представляющими различные политические блоки на Украине кандидатами, большинство из которых получили лишь небольшие доли голосов избирателей.

Volodymyr Zelenskiy. (AP Photo/Efrem Lukatsky)

Один из советников Зеленского охарактеризовал такой результат как кульминационный итог череды состоявшихся в 2004 и 2014 годах на Украине восстаний, которые приводили к свержению правящего режима, но при этом оказались не в состоянии разорвать жесткую хватку олигархов, которые контролируют экономическую и политическую жизнь, а также средства массовой информации в стране.

«Это — борьба за то, чтобы политическая система, наконец-то, начала работать на благо не себе, а народа и страны, — сказал Дмитрий Разумков, политический консультант господина Зеленского. — Несмотря на две революции, в нашей стране ничего не изменилось».

Господин Зеленский расплывчато высказывается относительно того, что он собирается делать в качестве президента, и однажды попытался привлечь к разработке своей программы широкие людские массы, предложив сторонникам поделиться с ним мыслями и идеями через социальные сети. Для получения голосов избирателей во втором туре может потребоваться нечто большее.

Также высказывались подозрения, что он является прикрытием для Игоря Валерьевича Коломойского, украинского магната, который бежал в Израиль на фоне банковского скандала. Оба этих человека отрицают наличие секретного соглашения об их взаимодействии.

По словам политологов, на втором этапе выборов Порошенко предстоит тяжелая борьба не в последнюю очередь потому, что он остается одним из самых богатых людей на Украине. Его богатство проистекает из принадлежащей ему шоколадной империи, и он не сдержал данного в ходе избирательной кампании 2014 года обещания продать свой бизнес. Оказался вовлечен в коррупционные скандалы ряд близких к нему бизнесменов. Политолог Владимир Фесенко отметил, что президент становится все богаче и богаче, в то время как простые украинцы едва сводят концы с концами при низком уровне заработной платы и растущей безработице.

Petro Poroshenko. (AP Photo/Efrem Lukatsky)

По словам господина Фесенко и других аналитиков, результаты первого тура украинских президентских выборов перекликаются с глобальной тенденцией вытеснения авторитетных политических лидеров кандидатами, которые обещают проведение полномасштабной национальной перестройки.

«Победа Зеленского олицетворяет собой воплощение протеста против старых элит и требование радикальных политических изменений, кардинального обновления», — сказал господин Фесенко, руководитель аналитического агентства под названием «Центр прикладных политических исследований». Это не столько выражение любви к комику, сколько «ожидание того, что он может стать катализатором перемен», отметил он».

Газета Washington Post опубликовала аналитический материал своего колумниста Генри Олсена под названием «Old fissures reemerge in Ukraine. That’s a big problem» — «На Украине вновь проявляются старые трещины. Это — большая проблема».

В нем излагается следующее: «Несмотря на то, что Владимир Зеленский, занявший первое место кандидат, баллотируется с опорой на проевросоюзовскую и пронатовскую платформу, его электорат в основном базируется на русскоязычном востоке и юге, за исключением сильно тяготеющих к России Донецкой и Луганской областей, которые поддержали пророссийского кандидата. Уровень поддержки Зеленского снижается по мере продвижения с востока на запад и с юга на север. В регионах, где — Львовская область и соседние с ней области — проевросоюзовские кандидаты традиционно собирают наибольший процент голосов, Зеленский и пророссийский кандидат получили наименьший процент голосов.

Это в определенном смысле и не удивительно. Несмотря на свою платформу, Зеленский был явно самым пророссийским из всех значимых кандидатов. Он выступал против запрета, введенного Петром Порошенко по отношению к российским культурным программам и артистам после войны 2014 года. До 2018 года Зеленский выступал исключительно на русском, а не на украинском языке. И хотя фаворит президентской гонки на Украине поддержал революцию Майдана и жертвовал деньги на нужды украинской армии во время войны 2014 года, он также заявил, что будет вести переговоры об урегулировании сепаратистского конфликта с российским президентом Владимиром Путиным. А еще признал, что Крым не вернуть, пока Путин правит в России. Ни та, ни другая позиция не могут понравиться украинским националистам».

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