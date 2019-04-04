Функции центрального аппарата минсельхоза расширили в Казахстане

Астана. 4 апреля. КазТАГ – Функции центрального аппарата минсельхоза расширены в Казахстане, сообщается в постановлении правительства.

«В положении о министерстве сельского хозяйства Республики Казахстан (…) пункт 16 (функции центрального аппарата – КазТАГ) дополнить новыми подпунктами 126-1) и 126-2) следующего содержания: «126-1) разрабатывает и утверждает перечень пунктов контроля на приграничной территории Республики Казахстан с Кыргызской Республикой и Российской Федерацией, на которых осуществляется государственный контроль и надзор за продукцией агропромышленного комплекса в пределах автомобильного сообщения», — говорится в документе.

Согласно дополнению в виде подпункта 126-2), центральный аппарат минсельхоза отныне разрабатывает и утверждает порядок осуществления государственного контроля и надзора за продукцией агропромышленного комплекса в пунктах контроля на приграничной территории Республики Казахстан с Кыргызской Республикой и Российской Федерацией в пределах автомобильного сообщения.