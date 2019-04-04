Кыргызстан направил представителя в Казахстан для переговоров по ситуации на госгранице

Алматы. 4 апреля. КазТАГ – Кыргызстан направил представителя в Казахстан для переговоров по ситуации на государственной границе, сообщает Кыргызское телеграфное агентство (КирТАГ).

«Глава таможенной службы Алмаз Онолбеков вылетел в Нур-Султан для встречи с главой таможенной службы Казахстана по поводу ситуации на кыргызско-казахстанской границе», — сообщили в пресс-службе государственной таможенной службы Кыргызстана в четверг.

Напомним, с 19 марта на КПП кыргызско-казахстанской границы наблюдается скопление большегрузных автомашин, следующих в Казахстан из Кыргызстана. 1 апреля сообщалось, что на кыргызско-казахстанском пункте пропуска Ак-Тилек скопилось около 300 большегрузных фур.

Кыргызстан связывает задержки с усиленным контролем и досмотром со стороны Казахстана. Бишкек считает позицию Астаны нарушением пунктов договоров ЕАЭС и инициировал отзыв министров ЕЭК для консультаций по данной ситуации.